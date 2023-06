Share on WeChat

Der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, unterzeichnete offiziell das Heartbeat-Gesetz, das ungeborene Kinder schützt, indem es Abtreibungen verbietet, sobald ein fötaler Herzschlag festgestellt werden kann, in der Regel nach sechs Wochen. Dies geschah, nachdem die staatliche Legislative das Gesetz mit 27:19 Stimmen im Senat und 82:33 Stimmen im Repräsentantenhaus verabschiedet hatte. In einer feierlichen Zeremonie unterzeichnete Gouverneur McMaster zusammen mit Mitgliedern der Generalversammlung und der Pro-Life-Gemeinschaft das Gesetz und erklärte es zu einem bedeutenden Tag für das Leben in South Carolina.

Der Gouverneur betonte außerdem, dass der Staat dieses Gesetz gegen mögliche rechtliche Anfechtungen verteidigen werde. Das neue Gesetz hat jedoch bereits Widerstand ausgelöst: Planned Parenthood kündigte an, eine Klage gegen das Gesetz einzureichen, um weiterhin Abtreibungen durchführen zu können. Folglich könnte sich die Umsetzung des Gesetzes bis zur Beilegung des Rechtsstreits verzögern, es sei denn, ein Richter weist den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück.

Das neue Gesetz enthält Ausnahmen für Fälle von Vergewaltigung und Inzest innerhalb der 12. Woche, tödliche fötale Anomalien und Risiken für das Leben der Mutter. Die Änderungen des Repräsentantenhauses sehen u. a. vor, dass die Unterstützung des Kindes bereits bei der Empfängnis beginnt und dass ein Richter über die Abtreibung eines Minderjährigen entscheidet, wenn kein Elternteil oder Vormund zur Verfügung steht. Caitlin Connors von Susan B. Anthony Pro-Life America lobte, dass der Gesetzentwurf den Willen des Volkes und die Wissenschaft des Lebens widerspiegelt.

Bis zur Klärung der Rechtslage könnte South Carolina bald zu den 18 Bundesstaaten gehören, die bereits ungeborene Kinder vor Abtreibungen in der 15. Das frühere Herzschlaggesetz war vom Obersten Gerichtshof des Bundesstaates für ungültig erklärt worden, was den Gesetzgeber dazu veranlasste, eine neue Maßnahme zu entwerfen. Gegenwärtig werden in South Carolina jeden Monat etwa 1.000 Abtreibungen vorgenommen, die zumeist auf den Verkehr außerhalb des Bundesstaates zurückzuführen sind. Daher könnte dieses Gesetz, wenn es aufrechterhalten wird, jeden Monat Hunderte und jedes Jahr Tausende von Menschenleben retten.