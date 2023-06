Die religiöse Organisation Focus on the Family hat eine neue Werbekampagne mit dem Titel “It’s a Baby” gestartet, die sich gegen die Verwendung des Begriffs “Fötus” zur Beschreibung von ungeborenen Kindern wendet. Die Kampagne findet nur wenige Tage vor dem einjährigen Jahrestag des Urteils des Obersten Gerichtshofs im Fall Dobbs gegen Jackson Women’s Health statt, mit dem der durch Roe v. Wade eingeführte landesweite Zugang zur Abtreibung aufgehoben wurde. In der Anzeige werden verschiedene Szenarien gezeigt, in denen Menschen das ungeborene Kind als “Fötus” bezeichnen, um dann von anderen korrigiert zu werden, die darauf bestehen, den Begriff “Baby” zu verwenden. Ziel der Kampagne ist es, die Menschlichkeit des ungeborenen Kindes hervorzuheben und eine breitere Anerkennung dieser Wahrheit zu fördern.

Laut Jim Daly, Präsident von Focus on the Family, wollte die Organisation die Entmenschlichung des ungeborenen Kindes durch die Verwendung “antiseptischer wissenschaftlicher Begriffe” in Frage stellen. Die Anzeige soll zeigen, dass es genauer und sinnvoller ist, das ungeborene Kind als “Baby” zu bezeichnen. Daly weist darauf hin, dass sogar die Website der Mayo-Klinik das ungeborene Kind in ihren Artikeln über die Entwicklung mehrfach als “Baby” bezeichnet. Die Kampagne möchte Gespräche anregen und die Aufmerksamkeit auf die Realität der Menschlichkeit des ungeborenen Kindes lenken.

Abtreibungsgegner haben positiv auf die Anzeige reagiert und sie als “vernünftig” und “brillant” gelobt. Sie sind der Meinung, dass es die Art und Weise, wie Menschen natürlich über Babys sprechen und sich auf sie beziehen, wirksam wiedergibt und die Botschaft, dass das ungeborene Kind als Baby anerkannt werden sollte, noch verstärkt.

Seit dem Dobbs-Urteil hat die Frage der Abtreibung auf staatlicher Ebene an Aufmerksamkeit gewonnen. Einige Staaten erlassen Einschränkungen für den Schwangerschaftsabbruch, während andere versprechen, den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu gewährleisten. Die Kampagne “It’s a Baby” soll einen Beitrag zu den laufenden nationalen Gesprächen über die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens leisten.