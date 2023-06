Die Familie Allen und der Schulbezirk von Vermont haben sich auf einen Vergleich geeinigt, nachdem die Familie eine Klage wegen angeblicher Bestrafung aufgrund ihrer Einwände gegen die Benutzung der weiblichen Umkleidekabine durch einen Transgender-Schüler eingereicht hatte. Als Teil des Vergleichs wurde der Vermont School Boards Insurance Trust angewiesen, 125.000 Dollar Schadenersatz und Anwaltskosten an Travis Allen, seine Tochter Blake Allen und ihr Anwaltsteam von der Alliance Defending Freedom zu zahlen.

Travis Allen, der von seiner Funktion als Fußballtrainer an einer Mittelschule suspendiert wurde, wird wieder eingestellt, und alle Disziplinarakten gegen ihn und seine Tochter werden gelöscht. Darüber hinaus ist der Schulbezirk verpflichtet, alle Online-Inhalte, die mit der Umkleidekabinenproblematik in Verbindung stehen, sowie unterstützende Botschaften, die an der Randolph Union Middle/High School an den transsexuellen Schüler gerichtet sind, zu entfernen.

Phil Sechler, Senior Counsel bei der Alliance Defending Freedom, bezeichnete den Vergleich als “überwältigenden Sieg für die Meinungsfreiheit” und wies darauf hin, dass die Bezeichnung eines Mannes als “Mann” nicht zu Disziplinarmaßnahmen hätte führen dürfen. In der im Oktober eingereichten Klage wird argumentiert, dass die Bestrafung der Allens darauf zurückzuführen ist, dass sie ihre Meinung zu einem wichtigen öffentlichen Thema geäußert haben: ob es einem biologischen Mann, der sich als weiblich identifiziert, erlaubt sein sollte, sich in einer Mädchenumkleide umzuziehen, ungeachtet der möglichen Unannehmlichkeiten, die den Mädchen dadurch entstehen.

In der Klage heißt es, dass die Äußerungen von Travis und Blake, zu denen auch die Verwendung männlicher Pronomen für den transidenten Schüler gehörte, für ihren Standpunkt zur angemessenen Nutzung der Umkleidekabine entscheidend waren. Die Schulleitung wurde beschuldigt, sie wegen “falscher Geschlechtszugehörigkeit” des Schülers sowie wegen “Belästigung” und “Mobbing” zu bestrafen.

Der Fall wurde eingeleitet, nachdem Travis Allen von seinem Trainerposten suspendiert worden war, weil er die sich als transidentifizierende Schülerin als männlich bezeichnet hatte, ein Vorfall, der auf ein Video des Daily Signal folgte, in dem seine Tochter Blake ihr Unbehagen darüber zum Ausdruck brachte, eine Umkleidekabine mit einem biologischen Mann zu teilen. Mitschülerinnen berichteten auch von ihren Erfahrungen, dass sie sich unwohl fühlten, wenn der Student in der Umkleidekabine blieb, während sie sich umzogen.