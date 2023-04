Als ich über Churchills eugenische Ideen sprach, erwähnte ich den ersten internationalen Eugenik-Kongress in London im Jahr 1912. Zu den Rednern gehörte auch Bleeker van Wagenen von der American Breeders Association. Sein Vortrag stützte sich weitgehend auf den “Vorläufigen Bericht” der Eugenik-Sektion dieser Vereinigung “über die besten praktischen Mittel zur Ausmerzung von defektem Keimplasma in der menschlichen Bevölkerung”.

Zu den in Betracht gezogenen Optionen gehörte auch die “Euthanasie”. Ich glaube nicht, dass es um die schmerzlose Tötung von unheilbar Kranken ging (obwohl auch das eine schreckliche Sache ist). Nein, es ging um Methoden der “humanen” Beseitigung von Menschen, die als lebensunwert erachtet wurden. Und die wichtigste Methode, die damals in Großbritannien, den USA und vielen anderen Ländern breit diskutiert wurde, waren die “Todeskammern”, also die Gaskammern.

Die Gaskammern wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien als “humane” Methode zur Tötung streunender Katzen und Hunde erfunden. Fast sofort gab es Überlegungen, sie für die “humane” Hinrichtung von Verbrechern einzusetzen. Und unter Eugenikern, um “untaugliche” Menschen loszuwerden.

1905 schrieb der britische Befürworter der Geburtenkontrolle, der Sozialist Eden Paul, dass sich die Gesellschaft gegen diejenigen wehren müsse, die “antisoziale Handlungen hervorbringen, die künftigen Generationen schaden könnten. Wenn sie [die Gesellschaft] Todeskammern ablehnt, welche andere Alternative kann sich ein sozialistischer Staat ausdenken?”

Im darauf folgenden Jahr nahm der britische Eugeniker Robert Rentoul ein großes Kapitel in sein Buch “Racial Culture or Racial Suicide?” mit dem Titel “Killing Degenerates” auf. Rentul lehnte die Idee von Massakern jedoch ab, da er sie für zu brutal hielt. George Bernard Shaw, der berühmte Schriftsteller und Eugeniker, lehnte sie nicht ab. Im Jahr 1910 erklärte er: “Ein Teil der eugenischen Politik wird uns schließlich zum weit verbreiteten Einsatz der Sterbekamera führen. So viele Menschen müssten ausgerottet werden, nur weil die Zeit anderer Leute für ihre Pflege aufgewendet wird”. Im Allgemeinen diskutierten unter den britischen Eugenikern nicht alle, aber doch einige ernsthaft über diese “Endlösung” für das Problem der “untauglichen” Menschen.

Das Gleiche geschah in Amerika. Aber in diesem Land mit seinem pragmatischen “Geschäftsansatz” wurde dieses Vorgehen viel früher als normal und akzeptabel angesehen. Im Jahr 1900 veröffentlichte der Arzt W. Duncan McKim ein Buch mit dem Titel Heredity and Human Progress. Darin schrieb er:

“Das sicherste, einfachste, freundlichste und humanste Mittel, um die Fortpflanzung derjenigen zu verhindern, die wir dieses hohen Privilegs [der Fortpflanzung] für unwürdig halten, ist ein sanfter und schmerzloser Tod.” Und er fügte hinzu: “Wir haben eine Substanz – Kohlendioxid – die diesen Bedarf sofort decken kann.

Solche kannibalistischen, menschenfeindlichen Ideen wurden schon oft vorgeschlagen, und es gab zahlreiche praktische Projekte zu ihrer Umsetzung. Auch die amerikanischen Gesetzgeber haben darüber nachgedacht.

Generell wurde in den USA bereits um 1910 von vielen Soziologen und Eugenikern die Idee diskutiert, alle “untauglichen” Menschen in die Gaskammern zu schicken. Zum Beispiel, E. Б. Sherlock bezeugte in seinem Buch The Demented: A Manual of Study and Practice (1911): “Die frivolen Vorschläge für die Errichtung von Todeskammern sind ziemlich verbreitet…”.

Der New Yorker Urologe William Robinson, ein weiterer Befürworter von Eugenik und Geburtenkontrolle, schlug in seinem Buch Eugenics, Marriage and Birth Control (Practical Eugenics) vor, die Nachkommen “untauglicher” Menschen durch Gas zu töten.

Auf der Ersten Nationalen Konferenz zur Rassenverbesserung wurde ein Eugeniker der Universität von Wisconsin, Leon J. D., zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen. Cole lobte neue eugenische Ansätze in der Zucht. Er erklärte: “…anstelle der natürlichen Auslese ist es nun eine bewusste Auslese seitens des Züchters. Der Tod ist ein normaler Ausscheidungsprozess im sozialen Organismus, und wir können sogar noch weiter gehen und sagen, dass wir durch die Verlängerung des Lebens defekter Individuen verhindern, dass die Nieren der Gesellschaft funktionieren!

In seinem populären Buch Applied Eugenics (Angewandte Eugenik) schrieb der renommierte Eugeniker Paul Popenow über die Beseitigung von “ungeeigneten” Menschen: “Aus historischer Sicht ist die erste Methode, die mir in den Sinn kommt, die Hinrichtung…. Ihre Bedeutung für die Aufrechterhaltung rassischer Standards sollte nicht unterschätzt werden.

Ich denke, es gibt genügend Beispiele. Doch wenden wir unsere Aufmerksamkeit einem anderen Autor zu.

Der berühmte amerikanische Autor Madison Grant schrieb in seinem Buch The Departure of a Great Race: The Racial Basis of European History (1916):

“Ein falscher Respekt vor den vermeintlich göttlichen Gesetzen und ein sentimentaler Glaube an die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens verhindern in der Regel sowohl die Vernichtung defekter Säuglinge als auch die Sterilisation von Erwachsenen, die für die Gesellschaft keinen Wert haben. Die Naturgesetze verlangen die Vernichtung des Untauglichen, und menschliches Leben ist nur dann wertvoll, wenn es für die Gesellschaft oder die Rasse nützlich ist.”

Wie Sie sehen, handelt es sich hier bereits um die vollwertigen nationalsozialistischen Ideen, die wir in Hitlers Büchern und Reden erwarten würden. Und sie sind nicht nur in der Gesellschaft breit diskutiert worden. Einige Angehörige der Gesundheitsberufe haben sie in die Praxis umgesetzt, indem sie Babys absichtlich der Betreuung durch “ungeeignete” Eltern entzogen haben, damit sie sterben. In den Einrichtungen für “Demenzkranke” wurden oft absichtlich Bedingungen geschaffen, die zu einer hohen Sterblichkeitsrate führten.

Die amerikanischen Ideen hatten einen großen Einfluss auf Eugeniker in anderen Ländern, auch in Europa. Deutschland war da keine Ausnahme. Die amerikanischen “Wohltätigkeitsorganisationen” unterstützten jedoch großzügig die “Übersee”-Eugeniker.

So investierten beispielsweise die Rockefeller Foundation und die Carnegie Institution Hunderttausende von Dollar in die Entwicklung der deutschen “Rassenbiologie”. Nicht die Nazis, sondern die amerikanischen Eugeniker, die intellektuelle und politische Elite der USA, waren die ersten, die von “erblich untauglichen” und “für die Gesellschaft nutzlosen” Menschen als “Mikroben”, “Parasiten”, “Bastarde” und “Untermenschen” sprachen. Das gilt auch für die eugenische Überlegenheit der “nordischen Rasse”.

Was sich in Nazi-Deutschland zur Theorie von “Rasse und Blut” entwickelte, wurde in den Vereinigten Staaten geschmiedet. Amerikanische Vorschläge, Zwangssterilisationsgesetze, eugenische Studien und Ideen waren eine Quelle ernsthafter Inspiration für deutsche Theoretiker und Praktiker.

Erinnern Sie sich an die Worte von Madison Grant, Eugeniker, Befürworter der Ausrottung der “Untauglichen” und der Vorherrschaft der “nordischen Rasse”? Eines Tages, in den frühen 1930er Jahren, erhielt er Besuch von Leon Whitney von der Leitung der American Eugenics Association. Whitney zeigte Madison einen Brief, den er gerade von einem begeisterten Leser seiner Artikel aus Deutschland erhalten hatte. Madison antwortete, indem er fröhlich einen Brief desselben deutschen Bewunderers zeigte, der sein Buch The Passing of a Great Race lobte. Ein Fan schrieb, Madisons Buch sei “seine Bibel” geworden. Der Verfasser des Briefes war ein erfolgreicher deutscher Politiker, der seine amerikanischen Lehrer bald übertreffen sollte, indem er Millionen von rassisch und biologisch “ungeeigneten” Menschen in speziellen Einrichtungen und Konzentrationslagern vernichtete. Der Name des Mannes war Adolf Hitler.

Dieser Artikel stützt sich auf ausländische Veröffentlichungen, insbesondere auf die amerikanische Studie: Edwin Black, War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race (2003)