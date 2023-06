Share on WeChat

Die jüngsten Äußerungen von Erzbischof Vincenzo Paglia, dem Präsidenten der Päpstlichen Akademie für das Leben, zum assistierten Suizid haben eine Kontroverse ausgelöst und Besorgnis unter gläubigen Katholiken und der Pro-Life-Bewegung hervorgerufen, wie Voice of the Family berichtet.

Erzbischof Paglia vertrat die Ansicht, dass eine rechtliche Vermittlung, die den assistierten Suizid ermöglicht, das „größte gemeinsame Gut“ in der Gesellschaft sein könnte. Dieser Standpunkt vernachlässigt jedoch die möglichen Folgen einer Entkriminalisierung. Untersuchungen zeigen, dass in Ländern mit strafrechtlichen Sanktionen für Selbstmord die Selbstmordrate tendenziell niedriger ist, insbesondere bei Männern. Die Entkriminalisierung der Beihilfe zum Suizid könnte den Akt legitimieren und die abschreckende Wirkung der strafrechtlichen Verfolgung verringern, was zu einem Anstieg der Euthanasiefälle führen würde.

Darüber hinaus offenbart Erzbischof Paglias Verteidigung seiner Äußerungen eine beunruhigende Trennung von Recht und Moral. Dieses positivistische Verständnis widerspricht der Morallehre der Kirche, die auf der Philosophie des Naturrechts beruht. Das katholische Verständnis betont das grundlegende Gut der Existenz und die Pflicht, das menschliche Leben zu erhalten. Durch die Entkriminalisierung der Suizidbeihilfe würde das Gesetz das Leben nicht mehr bedingungslos schützen und das inhärente Recht auf Leben und Menschenwürde untergraben.

Die Äußerungen des Erzbischofs haben gläubige Katholiken und Befürworter des Lebensschutzes alarmiert, da sie eine Schwächung des kirchlichen Widerstands gegen die Kultur des Todes wahrnehmen. Der fast völlige Zusammenbruch des Widerstands gegen den assistierten Suizid in der italienischen Region Venetien und die jüngste Verabschiedung eines Gesetzes zur Einführung des assistierten Suizids in Portugal zeigen die wachsende Akzeptanz dieser Praktiken.

Während Papst Franziskus seine Trauer über die Ausweitung der Euthanasie zum Ausdruck brachte, ist er für die Leitung der Päpstlichen Akademie für das Leben seit ihrer Umstrukturierung im Jahr 2017 verantwortlich. Einige Mitglieder der Pro-Life-Gemeinschaft haben die Entlassung von Erzbischof Paglia gefordert und auf die Ernennung eines Präsidenten gedrängt, der die katholische Lehre über die Heiligkeit des Lebens unmissverständlich aufrechterhalten wird.

Angesichts der Tatsache, dass die Welt weiterhin die Kultur des Todes umarmt, werden die Bekundungen der Trauer des Papstes hohl klingen, wenn nicht entschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um die Lehren der Kirche aufrechtzuerhalten und die Schwachen zu schützen. Der Kampf gegen den assistierten Suizid erfordert ein unerschütterliches Bekenntnis zum Eigenwert jedes menschlichen Lebens und die Erkenntnis, dass die Legalisierung der Tötung, unabhängig von den Absichten, zur Aushöhlung der Menschenwürde führt.