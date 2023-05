Das Abdriften der Gender-Ideologie nimmt immer unvorstellbarere Ausmaße an, und wenn es nicht in vielen Fällen um das Leid von Kindern ginge, wären diese Fälle asylwürdig. Avah ist nun offiziell das erste Mädchen, das Ende Februar von einem Transgender-Paar in Frankreich geboren wurde. Der ungewöhnliche Fall wurde in Frankreich registriert, wie das Jacques-Coeur-Krankenhaus in Bourges mitteilte, wo das Mädchen geboren wurde. Avah ist eineinhalb Monate alt und wurde auf natürlichem Wege geboren. “Die Teams der Frau-Kind-Station begleiteten das Paar während dieser spontanen Schwangerschaft (die ohne medizinisch unterstützte Fortpflanzung zustande kam). Dies ist die erste Geburt eines natürlich gezeugten Kindes in Bourges, dessen Eltern beide Transgender sind”, erklärte das Krankenhaus.

Während der Vater eine Frau ist, ist die Mutter ein Mann. Matteó (leibliche Mutter) und Victoire (leiblicher Vater), Avahs Eltern, führen seit drei Jahren eine Beziehung. Internationalen Medienberichten zufolge setzte das Paar mehr als zwei Jahre lang Hormonbehandlungen aus, um das Kind zu bekommen, das bei der Geburt mehr als drei Kilo wog und 50 Zentimeter groß war. Trotz allem wird Mattéo, der behauptet, der Vater zu sein, in der Geburtsurkunde als Mutter eingetragen, während Victoire, die behauptet, die Mutter zu sein, als Vater eingetragen wird, und zwar korrekt nach ihrem biologischen Geschlecht bei der Geburt. Das Paar kämpft jedoch erneut darum, dass Victoire als Mutter und Mattéo als Vater anerkannt werden, denn obwohl sie ihre Geschlechtsidentität rechtlich geändert haben, ist dies nicht in der Geburtsurkunde ihrer Tochter vermerkt. Mattéo und Victoire sind der einzige Fall, in dem beide Elternteile transsexuell sind. Sie erklärten, dass sie davon geträumt hätten, “ein Kind zu bekommen, also haben wir beschlossen, es gemeinsam zu versuchen. Rechtlich gesehen, kann ein Mann schwanger werden. Aber das Gesetz wurde nicht geändert, um ihm die Anerkennung des Kindes zu ermöglichen”, erklärten sie gegenüber den französischen Medien.

In den letzten Wochen erging jedoch ein wichtiges Urteil des Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat in einem Fall, der ein deutsches Paar betraf, bekräftigt, dass “die Mutter die Person ist, die das Kind austrägt, und nicht der Samenspender, und damit die Berufung einer Transfrau und eines Transmanns zurückgewiesen. Die Verfechter der Transgender-Ideologie drängen nationale Behörden und internationale Gerichte dazu, die Natur und das Gesetz umzukehren, aber bisher ist es ihnen nicht gelungen: Die Mutter trägt das Kind im Mutterleib und der Vater hat den Samen gespendet. Biologische Normalität, Naturtatsachen und Realität, die einstweilen auch in Europa von der Justiz bestätigt werden.