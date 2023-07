Share on WeChat

Entgegen der landläufigen Meinung, die von den liberalen Medien, demokratischen Politikern und Abtreibungsaktivisten verbreitet wird, ist die Behauptung, dass 70% der Amerikaner das Recht der Frau auf Wahlfreiheit unterstützen, falsch. In Wirklichkeit vertritt die Mehrheit der Amerikaner seit Jahrzehnten eine Pro-Life-Position und spricht sich dafür aus, dass alle oder die meisten Abtreibungen verboten werden sollten. Die Amerikaner befürworten zwar bestimmte Ausnahmen, wie z.B. Fälle von Vergewaltigung, Inzest oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, aber diese Fälle machen weniger als 2% aller Abtreibungen aus. Die überwiegende Mehrheit der Abtreibungen, etwa 98%, wird als eine Form der Geburtenkontrolle durchgeführt.

Mehrere in den letzten Jahren durchgeführte Umfragen zeigen immer wieder, dass zwischen 50-60% der Amerikaner alle oder die meisten Abtreibungen für illegal erklären wollen. Einige große Umfragen im Juni, März, Januar und in anderen Monaten haben dieses Gefühl bestätigt. Diese Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Amerikaner immer noch für das Leben eintritt.

Außerdem zeigen diese Umfragen, dass die Amerikaner verschiedene Pro-Life-Maßnahmen unterstützen. In Florida zum Beispiel wollen 62% der Einwohner ein Abtreibungsverbot, das Babys mit schlagendem Herzen schützt. In North Carolina befürworten 67% der Wähler ein Abtreibungsverbot oder Abtreibungsbeschränkungen. In Virginia wollen 60% der Einwohner Abtreibungen bei Babys, die Schmerzen empfinden können, verbieten. Diese Ergebnisse untermauern die Tatsache, dass die Amerikaner für eine Einschränkung oder Abschaffung der Abtreibung sind.

Diese Statistiken entlarven das gängige Narrativ der Abtreibungsbefürworter und zeigen, dass die amerikanische Öffentlichkeit überwiegend für das Leben ist. Trotz ihrer Behauptungen unterstützen Präsident Joe Biden und seine Regierung Abtreibungen bis zur Geburt. Die Regierung hat den Kongress aufgefordert, das Gesetz “Abortion Without Limits Up to Birth Act” zu verabschieden, das landesweit zahlreiche Abtreibungsbeschränkungen beseitigen würde. Die Mehrheit der Amerikaner bevorzugt jedoch Kandidaten, die sich für das Leben einsetzen, und befürwortet Einschränkungen bei Abtreibungen.

Es ist wichtig, die wahren Gefühle der Amerikaner in Bezug auf die Abtreibung zu erkennen und die von bestimmten Gruppen verbreiteten Falschinformationen zu hinterfragen. Die konsistenten Umfragedaten zeigen, dass eine signifikante Mehrheit der Amerikaner für eine Pro-Life-Haltung eintritt und sich größere Einschränkungen für Abtreibungen wünscht.