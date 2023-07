Die heute Morgen vom Ministerium für Gesundheit und Soziales in England veröffentlichten Abtreibungsstatistiken zeigen, dass in den sechs Monaten zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2022 123.219 Abtreibungen für Einwohner von England und Wales durchgeführt wurden.

Das sind 17.731 mehr als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021, die 105.488 Einwohner von England und Wales betrafen. 2021 wurde in England und Wales mit 214.256 Abtreibungen die höchste Zahl an Abtreibungen verzeichnet, die jemals in einem ganzen Jahr verzeichnet wurde.

Die Berichterstattung über diesen signifikanten Anstieg der Abtreibungen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Abtreibungsgegner, angeführt vom Abtreibungsanbieter BPAS, den tragischen Fall des Todes von Baby Lily in der 32. bis 34. Schwangerschaftswoche zynisch nutzen, um die vollständige Entkriminalisierung der Abtreibung zu fordern, die eine Abtreibung aus jedem Grund bis zur Geburt in England und Wales erlauben würde.

Right To Life UK fordert die Wiedereinführung von persönlichen Gesprächsterminen vor allen Abtreibungen, um sicherzustellen, dass das Schwangerschaftsalter des Babys genau eingeschätzt werden kann, sowie eine umfassende Untersuchung des Abtreibungsanbieters British Pregnancy Advisory Service, der Abtreibungstabletten an eine Frau verschickt hat, deren Baby, Lily, mindestens 32 Wochen schwanger war, was 22 Wochen über der gesetzlichen Grenze für Abtreibungen zu Hause liegt.

Die Organisation fordert die Regierung außerdem auf, eine Gesetzesänderung, die eine Abtreibung bis zur Geburt legal machen würde, entschieden abzulehnen. Die Zahlen zeigen, dass:

In England und Wales wurden von Januar bis Juni 2022 123.219 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Das ist ein Anstieg um 17.731 Schwangerschaftsabbrüche gegenüber dem ersten Halbjahr 2021, als es zwischen Januar und Juni 105.488 Schwangerschaftsabbrüche gab. Dies entspricht einem Anstieg von 17% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. Im Jahr 2021 wurde in England und Wales mit 214.256 die höchste Zahl von Abtreibungen in einem ganzen Jahr verzeichnet.



Die Statistiken für 2022 zeigen auch, dass es 50.289 wiederholte Abtreibungen für Einwohner von England und Wales gab (bei denen eine Frau zuvor eine oder mehrere Abtreibungen hatte). Dies entspricht 41% der Abtreibungen für Einwohner von England und Wales, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfanden. 13.970 Frauen mit Wohnsitz in England und Wales hatten zuvor 2 oder mehr Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Dies entspricht 11% der Abtreibungen für Einwohner von England und Wales, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfanden. 53 Frauen mit Wohnsitz in England und Wales hatten zuvor acht oder mehr Schwangerschaftsabbrüche hinter sich.



In der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurden in England und Wales 1.428 behinderungsbedingte Abtreibungen (Grund E) vorgenommen. 120 davon waren Spätabtreibungen für Babys mit Behinderungen im Alter von 24 Wochen und mehr.



Die Sprecherin von Right To Life UK, Catherine Robinson, sagte:

“Es ist eine nationale Tragödie, dass zwischen Januar und Juni 2022 123.219 Menschen ihr Leben durch Abtreibung verloren haben”.

“Das sind 17.731 mehr als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021, die bei 105.488 lagen. 2021 gab es mit 214.256 die höchste Zahl von Abtreibungen, die jemals in England und Wales für ein ganzes Jahr verzeichnet wurde.

“Jede dieser Abtreibungen stellt ein Versagen unserer Gesellschaft dar, das Leben von Babys im Mutterleib zu schützen, und ein Versagen, Frauen mit ungeplanten Schwangerschaften umfassend zu unterstützen”.

“Die Berichterstattung über diesen signifikanten Anstieg der Abtreibungen kommt, da Abtreibungsgegner, angeführt vom Abtreibungsanbieter BPAS, den tragischen Fall des Todes von Baby Lily in der 32. bis 34. Schwangerschaftswoche zynisch nutzen, um die vollständige Entkriminalisierung der Abtreibung zu fordern, die eine Abtreibung aus jedem Grund bis zur Geburt erlauben würde.”

“Es scheint, dass diese tragische Zahl von Menschenleben, die durch eine Abtreibung verloren gehen, den Abtreibungsgegnern nicht ausreicht. Sie setzen alles daran, extreme Abtreibungsgesetze einzuführen, die wahrscheinlich noch mehr Menschenleben kosten würden.”

“Wir fordern die Wiedereinführung von persönlichen Gesprächsterminen vor Abtreibungen, um sicherzustellen, dass die Schwangerschaft des Babys genau beurteilt werden kann. Mit 32-34 Wochen oder etwa 8 Monaten Schwangerschaft war Baby Lily ein voll ausgebildetes menschliches Kind. Wenn ihre Mutter von BPAS einen persönlichen Termin erhalten hätte, wäre sie noch am Leben.

“Wir fordern auch eine umfassende Untersuchung des Abtreibungsanbieters British Pregnancy Advisory Service, der Abtreibungstabletten an eine Frau verschickt hat, deren Baby, Lily, 22 Wochen über der gesetzlichen Grenze für Hausabtreibungen lag.”

“Die Regierung muss es entschieden ablehnen, die Gesetzgebung zu ändern, um die Abtreibung bis zur Geburt legal zu machen, wie es von Abtreibungsgegnern, angeführt von BPAS, vorgeschlagen wird, die diesen tragischen Fall nutzen, um die Abschaffung weiterer Abtreibungsschutzmaßnahmen und die Einführung der Abtreibung bis zur Geburt zu fordern.”

“Dieser Vorschlag entspricht überhaupt nicht der Meinung der Frauen zu diesem Thema. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Savanta ComRes zur Frage, ob die Fristen für die Abtreibung verlängert werden sollten, ergab, dass nur 1% der Frauen in Großbritannien eine Verlängerung der Fristen auf mehr als 24 Wochen und 1% eine Verlängerung bis zur Geburt wünschten – im Gegensatz zu 70% der Frauen, die eine Verkürzung der Fristen befürworten.”

