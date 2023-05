Elon Musk, der bekannte Unternehmer und CEO von Tesla und SpaceX, löste mit seinem provokanten Tweet, in dem er George Soros mit Magneto, einer fiktiven Figur aus dem X-Men-Universum, verglich, eine Welle von Diskussionen aus. In seinem Tweet erklärte Musk: “Soros erinnert mich an Magneto“. Er antwortete ferner auf einen Kommentar:“… Er will die Struktur der Zivilisation aushöhlen. Soros hasst die Menschheit.” Der Tweet hat seitdem eine Flut von Reaktionen sowohl von Befürwortern als auch von Kritikern ausgelöst.

George Soros, ein milliardenschwerer Investor und Philanthrop, ist aufgrund seines Engagements in verschiedenen politischen und sozialen Bereichen seit langem eine umstrittene Figur. Während viele seinen Einsatz für Demokratie, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit bewundern, sehen andere seinen Einfluss als schädlich für die Gesellschaft an, und das aus gutem Grund. Der Tweet von Elon Musk scheint mit der letztgenannten Perspektive übereinzustimmen, da er andeutet, dass Soros darauf abzielt, die Grundlagen der Zivilisation zu untergraben.

Der Vergleich von Soros mit Magneto, einer mächtigen Mutantenfigur, die für ihre extremistischen Ansichten bekannt ist, impliziert, dass Musk Soros als Bedrohung für die gesellschaftliche Stabilität ansieht. Da dieser Tweet von einem Mann stammt, der großen Einfluss auf die Meinung von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt hat, sollte man ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Magneto kämpft in den X-Men-Comics und -Filmen für die Überlegenheit der Mutanten und den Sturz der Nicht-Mutanten, wobei er oft gewalttätige Mittel einsetzt. Musks Analogie deutet darauf hin, dass er glaubt, dass Soros ähnliche Absichten verfolgt und versucht, die Ordnung und das Wohlergehen der Menschheit zu untergraben. Die Frage ist nur, wer im Falle von Soros die “Mutanten” sind.