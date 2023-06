“Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche”, erklärte der große christliche Theologe Tertullian im dritten Jahrhundert n. Chr. Als das Römische Reich immer mehr Christen zu Märtyrern machte, die sich weigerten, ihren Glauben zu verleugnen, wuchs die Zahl der Kirche exponentiell. Wie konnte das passieren? Wenn jemand bereit ist, lieber den Tod zu erleiden, als auf etwas zu verzichten, an das er glaubt, ermutigt das die Zuschauer, weiter zu untersuchen, woran der Sterbende glaubt. Wenn der Mann einer Lüge folgte, warum bestraften die Behörden ihn dann so hart? Und wer wäre schon bereit, für eine Lüge zu sterben? Vielleicht sind diese Christen an etwas dran… Tatsächlich war es das Zeugnis der Märtyrer, das dazu beitrug, dass der große Apologet des zweiten Jahrhunderts, Justin Martyr, unter anderem Christ wurde.

Was für die Kirche in den Tagen des Römischen Reiches galt, kann auch für uns gelten, die wir gegen das wache Reich von heute kämpfen. Die Verfechter der politischen Korrektheit und der Weltoffenheit fordern heute das Blut von jedem, der auch nur im Geringsten von ihren falschen Lehren abweicht. Warum? Denn sie wissen im Grunde ihres Herzens, dass ihre Ideologie ein Kartenhaus ist, das einstürzen wird, wenn auch nur ein bisschen Wahrheit auf dem öffentlichen Platz ausgesprochen werden darf. Ihre Ideologie kann dem Zeugnis der Wahrheit einfach nicht standhalten.

In der Tat leben wir heute im Westen in einer Zeit, die an das Leben unter dem Kommunismus in Osteuropa im letzten Jahrhundert erinnert, wo die Regierung und ihre Verbündeten in der Wirtschaft, den Medien, den Handelsverbänden und der Wissenschaft jedes Wort der Wahrheit, das der offiziellen Regierungslinie widerspricht, hart bestrafen würden. Wer es wagte, die Wahrheit zu verteidigen und sich den Lügen der kommunistischen Regime zu widersetzen, konnte unter anderem gefeuert, nicht befördert, verhaftet, eingesperrt und zu einer “Umerziehungsmaßnahme” gezwungen werden.

Wie unterscheidet sich diese Behandlung von dem, was heute geschieht, wenn man es wagt, die Wahrheit zu sagen und sich den Lügen der radikalen LGBT-Bewegung, der radikalen Umweltbewegung oder jeder anderen radikalen Bewegung entgegenzustellen, die von wachen Ideologen unterstützt wird? Schauen Sie sich nur zwei aktuelle Fälle an. Betrachten wir zunächst Präsident Trump. Weil er es wagt, die Wahrheit zu sagen, wurde Präsident Trump sowohl von einem korrupten Staatsanwalt als auch von einem korrupten US-Justizministerium angeklagt, war Gegenstand anderer unseriöser staatlicher Ermittlungen und Klagen, wurde in den sozialen Medien gesperrt und seine Markenartikel wurden aus den Geschäften entfernt, um nur einige Beispiele zu nennen. Nachdem Bass ein Video veröffentlicht hatte, in dem er den Boykott von Target und Bud Light unterstützte, weil diese die radikale LGBT-Agenda und die Korruption von Kindern befürworten, wurde die Linke sofort auf ihn aufmerksam. Sie zwangen Bass, sich auf Knien zu entschuldigen und ein “Sensibilitätstraining” zu absolvieren. Und selbst nachdem er diese Dinge getan hatte, feuerten ihn die wachen Toronto Blue Jays immer noch.

In seinem Buch Live Not by Lies sagt Rod Dreher, dass Christen und andere Menschen, die sich weigern, die Lügen der Linken zu akzeptieren, viel von den osteuropäischen Dissidenten von vor fünfzig Jahren lernen können, die sich dem Kommunismus widersetzten. Erstens hielten diese Dissidenten unerschütterlich an der Wahrheit fest; sie wussten, dass sowohl die Vernunft als auch die westliche Zivilisation davon abhingen. Zweitens, und das ist ebenso wichtig, waren sie bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn sie die Wahrheit sagten. Und durch diese beiden Dinge konnten diese osteuropäischen Dissidenten 1989-91 das sowjetische Imperium des Bösen zu Fall bringen, was nur wenige Jahre zuvor niemand für möglich gehalten hatte. Dreher sagt, dass wir heute das Gleiche tun müssen, d.h. furchtlos die Wahrheit sagen und leben und dann bereit sein, dafür zu leiden. Und wenn sich die Zahl der Märtyrer, die für die Wahrheit bestraft werden, erhöht, werden unsere Reihen exponentiell wachsen, und wir könnten das Woke Evil Empire von heute stürzen.

Die Wahrheit ist attraktiv, und nichts zwingt die Menschen so sehr dazu, sich mit ihr auseinanderzusetzen wie das Zeugnis der Märtyrer. Lasst uns also Hymnen singen, bevor sich die wachen Löwen nähern, denn wir wissen, dass unser Zeugnis für die Wahrheit am Ende über den Westen siegen wird. Bleibt standhaft, Männer und Frauen des Westens! Der Sieg wird unser sein, wenn wir nur den Mut haben….

Bild: Das letzte Gebet der christlichen Märtyrer, von Jean-Léon Gérôme (1883)