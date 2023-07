Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook



Der ehemalige NBA-All-Star Gilbert Arenas sorgte kürzlich in einem Interview mit Vlad TV für Gesprächsstoff, als er die LGBT-Gemeinschaft für ihre Kontrolle über einen akzeptablen Diskurs kritisierte. Arenas äußerte sich besorgt über einen scheinbaren Mangel an Transparenz bei den Normen und Regeln, die von dieser Gemeinschaft aufgestellt werden, was es für diejenigen außerhalb der Gemeinschaft schwierig macht, sich zu engagieren, ohne befürchten zu müssen, geächtet oder ausgeschlossen zu werden.

Arenas drückte seine Unzufriedenheit aus, indem er andeutete, dass es ein verstecktes “Spielbuch” gibt, das nur die LGBT-Gemeinschaft kennt, während andere nach den von ihr gesetzten Maßstäben beurteilt werden, oft ohne vorherige Kenntnis. “Es gibt keinen offenen Dialog darüber, was angemessen ist und was nicht. Wir finden es erst heraus, wenn wir Mist gebaut haben. Das ist unfair”, erklärte er weiter. Arenas wies auf die sich ständig weiterentwickelnde Sprache und Terminologie hin und behauptete, dass das Fehlen eines allgemein geteilten Verständnisses problematisch und ungerecht sei.

Um das Ungleichgewicht zu verdeutlichen, das er im aktuellen Diskurs sieht, malte Arenas ein hypothetisches Szenario eines Streits mit jemandem aus der LGBT-Gemeinschaft. Er behauptete, dass sie zwar ein breites Vokabular verwenden können, um zu beleidigen oder zu kritisieren, dass aber jede Erwiderung von seiner Seite, die möglicherweise als beleidigend eingestuft wird, zu seiner Streichung führen könnte. Er äußerte sein Unbehagen darüber, dass das Gespräch über solche Themen von der ständigen Angst vor Rückschlägen geprägt ist.

Der ehemalige NBA-Star verglich sich selbst mit einem Basketball-Schiedsrichter, wenn er einen Streit zwischen einer heterosexuellen Person und jemandem aus der LGBT-Gemeinschaft beobachtete, und bestand darauf, dass Fairness die Regel des Spiels sein sollte. Er betonte, dass die derzeitige Situation, in der bestimmte Gruppen die Oberhand zu haben scheinen, was die akzeptable Sprache angeht, nicht fair ist.

Mit Blick auf seine eigenen Erfahrungen hob Arenas hervor, dass es üblich ist, dass Mitglieder einer Gruppe bestimmte Wörter untereinander verwenden. Er zog eine Parallele zwischen dem Gebrauch des N-Wortes in der schwarzen Gemeinschaft und den Sprachnormen der LGBT-Community. Er äußerte sich jedoch besorgt über das empfundene Ungleichgewicht, wenn dieselben Wörter außerhalb der jeweiligen Gemeinschaften verwendet werden. Sein Hauptargument war ein Aufruf zu Konsistenz und Fairness im Dialog: “Wenn man die Tür zu etwas öffnet, muss man auch fair spielen können.”