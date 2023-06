Die weiche Droge? Es hat nie existiert, jetzt ist auch bewiesen, dass “Rauchen” schwere Schizophrenie verursacht. Natürlich braucht man keine Wissenschaft, um dies zu beweisen, man muss sich nur in seinem Alltag umsehen oder den “Tiraden” in den Medien oder in Fernsehsendungen zuhören. Stattdessen war es notwendig, diese Studie zu veröffentlichen, und jetzt, da die New York Times in denen die Ernsthaftigkeit des Problems hervorgehoben und der schwerwiegende Fehler der Legalisierung von Cannabis angeprangert wird, stellt sich die Frage nach dem Grund für das Schweigen zu der Feststellung, dass “je mehr Marihuana konsumiert wird, desto mehr wird das Leben irreparabel zerstört”. Während immer mehr Bundesstaaten in den USA und auf der ganzen Welt Marihuana legalisieren, das im Volksmund als harmlos gilt, wird immer deutlicher, dass sein Konsum stattdessen ernsthafte Risiken birgt. Der Gesetzgeber sollte den Freizeitkonsum von Marihuana nicht mehr entkriminalisieren, sondern nur dann zulassen, wenn er von zugelassenen Ärzten nach strengen Protokollen verschrieben wird, und selbst dann sollte sein Gebrauch angesichts der irreparablen Schäden, die er mit sich bringt, das letzte Mittel sein.

Die jüngste besorgniserregende Studie, dieAnfang Mai veröffentlicht wurde, wurde von Forschern der US National Institutes of Health und des National Institute on Drug Abuse and Mental Health Services of the Capital Region of Denmark durchgeführt. Das überzeugendste Ergebnis ist, dass “bis zu 30 % der Fälle von Schizophrenie bei Männern im Alter von 21 bis 30 Jahren hätten vermieden werden können, wenn der Cannabiskonsum vermieden worden wäre”. Nach der Definition der National Institutes of Mental Health ist Schizophrenie “eine psychische Störung, die durch Veränderungen der Denkprozesse, der Wahrnehmungen, der emotionalen Reaktionsfähigkeit und der sozialen Interaktionen gekennzeichnet ist…”. Schizophrenie ist in der Regel anhaltend und kann schwerwiegend und behindernd sein”.

Schizophrenie kann durch starken Weed-Konsum ausgelöst werden, wenn sie sich sonst gar nicht entwickeln würde. “Die Verflechtung von Substanzkonsumstörungen und psychischen Erkrankungen ist ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit, das dringende Maßnahmen und Unterstützung für Menschen in Not erfordert”, sagte NIDA-Direktorin und Mitautorin der Studie Nora Volkow. Der Zusammenhang zwischen Marihuana-Konsum und Schizophrenie ist seit Jahrzehnten bekannt, aber die neue Studie bestätigt nicht nur den Zusammenhang, sondern zeigt auch die zunehmende Schwere des Problems, insbesondere bei jungen Männern. Die Studie führt die “zunehmende Prävalenz” des Problems auf die “größere Potenz von Cannabis” zurück, das heute im Vergleich zum typischen Straßenmarihuana von vor einem halben Jahrhundert verwendet wird. Insbesondere, so Carsten Hjorthøj, Hauptautor der Studie, “hat die zunehmende Legalisierung von Cannabis in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass es zu einer der am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen der Welt geworden ist, während gleichzeitig die öffentliche Wahrnehmung der Schädlichkeit von Cannabis abgenommen hat. Diese Studie trägt zu unserem wachsenden Bewusstsein bei, dass Cannabiskonsum nicht harmlos ist”.

Schizophrenie ist bei weitem nicht die einzige Gefahr, die von dem ausgeht, was die Populärkultur als harmlose Unterhaltung betrachtet. Cannabis wurde auch eindeutig mit “Depressionen, Angstzuständen und Suizidalität” bei Jugendlichen in Verbindung gebracht. Die wachsende Akzeptanz in der Öffentlichkeit fiel auch mit einer Verdoppelung der tödlichen Autounfälle zwischen 2000 und 2018 zusammen. Die Fälle von Marihuana-Vergiftungen bei Kindern haben dramatisch zugenommen. Das Papier untersucht Daten zum Opioid- und Marihuana-Konsum und kommt zu zwei zentralen Ergebnissen: Das erste ist, dass “medizinisches Marihuana, insbesondere wenn es über Einzelhandelsabgabestellen erhältlich ist, mit einer höheren opioidbedingten Sterblichkeit verbunden ist”. Die zweite Erkenntnis ist, dass die Daten für Freizeitmarihuana, obwohl sie weniger zuverlässig sind, darauf hindeuten, dass der Einzelhandelsverkauf durch Apotheken mit höheren Sterblichkeitsraten verbunden ist als die kontrafaktische Hypothese, dass es kein legales Cannabis gibt. Die Vereinten Nationen hatten bereits in ihrem letzten Jahresbericht des Internationalen Suchtstoffkontrollrats ihre Bedenken gegen die Legalisierung von Cannabis für den Freizeitkonsum geäußert. Nur um das klarzustellen: In den Staaten, die sie legalisiert haben, hat die Kriminalität, auch die von bewaffneten kriminellen Organisationen, zugenommen, nicht abgenommen.