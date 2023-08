Die Versammlung der Vereinigungen für das Leben, in der mehr als 130 Organisationen zusammengeschlossen sind, die sich über alle Differenzen hinweg für das Leben, seine Würde und seine Freiheit einsetzen, hat heute ihre Mitglieder und die Medien versammelt, um sie über die nächsten Schritte zu informieren, die unternommen werden sollen, um die angeblich fehlende Unparteilichkeit des Urteils des Verfassungsgerichts vom 9. Mai über die Verlängerung des Abtreibungsgesetzes aufzudecken.

Der Regionalminister für Präsidentschaft, Justiz und lokale Verwaltung und Sprecher der Regierung, Miguel Ángel García Martín, hat

die Höflichkeit, die Anwesenden in der Real Casa de Postas zu begrüßen.

Francisco La Moneda, Jurist und Doktor der Rechtswissenschaften, erinnerte zunächst daran, dass “zum ersten Mal in unserer demokratischen Geschichte die Zivilgesellschaft am 16. März eine Beschwerde an unser höchstes Gericht gerichtet hat, in der sie forderte, dass die an dem Ablehnungsverfahren beteiligten Richter aus diesem Verfahren ausgeschlossen werden”, ein Brief, der nie beantwortet wurde, “und es ist ebenso außergewöhnlich, wie diese Entscheidung das Bild der Unparteilichkeit des Gerichts beeinträchtigt hat”.

Der Jurist betonte, dass es in unserem Rechtssystem“kein angebliches Recht auf Abtreibung gibt und darüber hinaus die Aufgabe des Verfassungsgerichts darin besteht, das Gesetz auszulegen, aber nicht, Rechte zu begründen”. Die Moneda hat darauf bestanden, dass die Gründe für die Disqualifizierung

Die angeblichen Gründe sind weder politischer noch ideologischer Natur, sondern beruhen auf rechtstechnischen Gründen.



Deshalb wird die Versammlung der Vereinigungen für das Leben, die Freiheit und die Würde in Übereinstimmung mit der von den europäischen Normen geforderten Unparteilichkeit die folgenden Maßnahmen ergreifen, während die juristischen Arbeiten für die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte weitergehen:

Einreichung einer Petition an den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

Beschwerde über die Stimmenthaltung der vier Richter des Tribunals. Verfassungsgericht, das erwähnte Verfassungsgericht, wurden für schuldig befunden an anderen Verfahren im Zusammenhang mit diesem Gesetz teilgenommen. Außerdem wird ein Brief vorgelegt, in dem diese Situation angeprangert wird.

gegen die Rechtsstaatlichkeit vor dem EU-Kommissar für Justiz

Europäisch.

Federico Trillo, Jurist und Staatsanwalt, betonte, dass die heutige Veranstaltung kein Akt gegen irgendjemanden sei, schon gar nicht gegen Frauen, sondern im Gegenteil “es geht darum, all diejenigen zu bekräftigen und zu vereinen, die sich für das wichtigste Recht, das Recht auf Leben, einsetzen wollen”. Der ehemalige Minister zitierte Julián Marías, der “die gesellschaftliche Akzeptanz der Abtreibung als das Schlimmste, was in diesem Jahrhundert geschehen ist” bezeichnete und die Verbände aufforderte, sich dafür einzusetzen, dass Abtreibung ein Übel ist und kein Recht sein kann.

Trillo hat sich auf die doppelte Falle des Urteils von 2023 konzentriert, in der sie sagen, dass sie sich nicht an die frühere Rechtsprechung des Gerichtshofs selbst gebunden fühlen, der seinerzeit das Recht auf Leben hochhielt, und auf der anderen Seite erklären sie ein Recht auf Abtreibung, das ein gesetzlich geschütztes Recht, das Leben, berührt.

Bevor er schloss, schlug Trillo vor, Richterin Concepción Espejel für ihren Antrag auf Stimmenthaltung zu würdigen, der zwar vom Gericht nicht zugelassen wurde, aber alle Gründe aufzeigte, warum die Unparteilichkeit des Gerichts bei diesem Urteil verloren gegangen ist. “Sie haben die Antwort auf die Berufung gegen das Abtreibungsurteil 13 Jahre lang hinausgezögert, weil sie darauf gewartet haben, dass sich ein Gericht aus Leuten zusammensetzt, die das Urteil verteidigen”, schloss er.



“Man hat uns das Recht vorenthalten, unparteiische Richter zu haben, die über ein Grundrecht entscheiden: das Recht auf Leben”. war die erste Botschaft von Benigno Blanco, Jurist und ehemaliger Außenminister, der vor der Ernsthaftigkeit des Anspruchs des Verfassungsgerichts, Rechte zu schaffen, warnte.

Unter diesen Umständen und in Ermangelung des Vertrauens, dass der Staat und die Gerichte das Leben verteidigen werden, hat Blanco die Zivilgesellschaft dazu ermutigt, es zu verteidigen: “Jeder von uns sollte dafür sorgen, dass das Engagement für das Leben, den Wert der Mutterschaft und das Leben des ungeborenen Kindes in unserem Umfeld wächst”.

Der frühere Staatssekretär wies darauf hin, dass es in der TC-Entscheidung nur um den Körper der Frau und nicht um das Leben geht.

Ramón Rodríguez Arribas, ehemaliger Richter und Vizepräsident des Verfassungsgerichts, ehemaliger Richter des Obersten Gerichtshofs und Präsident des Berufsverbands der Richterschaft und der Internationalen Richtervereinigung, wollte sich auf die Verpflichtung aller Richter konzentrieren, unabhängig und unparteiisch zu sein, und darauf, wie der Mangel an Unparteilichkeit dazu führt, dass ihre Entscheidungen schief gehen.

“In dem Urteil von 2023 gibt es 4 Richter, die sich eindeutig durch ihren Mangel an Unparteilichkeit auszeichnen und ein Urteil gefällt haben, das von ihrer Parteilichkeit geprägt ist”. Der Richter hob den Wert des Urteils von 1985 im Einklang mit der Verfassung und dem Gesetz hervor und beklagte, dass ein Recht(das angebliche Recht auf Abtreibung) auf der Grundlage einer Lüge festgelegt worden war.

Rodríguez Arribas hat darunter gelitten, dass er während seiner Zeit vor dem Verfassungsgericht nicht mehr tun konnte, als er versuchte, das Gesetz bis zum endgültigen Urteil auszusetzen. Rodríguez Arribas schloss seine Rede, indem er betonte, dass “der Schutz des Lebens angesichts der Abtreibung nicht das Erbe der Katholiken ist. Du sollst nicht töten” gilt für alle Menschen“.

José Luis Requero Ibáñez, Richter am Obersten Gerichtshof und Mitglied des Allgemeinen Rates der Justiz (2001-2008), schließt an seine Vorredner an und bringt die Realität des Verfassungsgerichts auf den Tisch: “Die Geschichte lehrt uns, dass es nicht als Gericht fungiert.

Heute ist es eine Art dritte Ebene des politischen Kampfes in einem anderen Gewand”, und er beklagte den Schaden, der durch “ein entjudetes und politisiertes Verfassungsgericht verursacht wird; es ist ein Drama. Das Urteil von 2023 degradiert uns als Rechtsstaat” und er betonte, dass es nicht die Aufgabe des Verfassungsgerichts sei, Rechte zu schaffen, sondern die der Bürger durch die Mechanismen des Rechtsstaates.

Josep Miró i Ardevoll, Koordinator der Versammlung für das Leben und Präsident von E-Christians, schloss die Veranstaltung mit einem Zitat aus dem Deuteronomium: “Gerechtigkeit und nur Gerechtigkeit sollst du suchen” und rief die Anwesenden auf, ihren Kampf für die Verteidigung des Lebens als erstes und grundlegendes Recht fortzusetzen.

