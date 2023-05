Eurostat-Schätzungen zufolge könnte die Bevölkerung des europäischen Kontinents bis zum Jahr 2100 um 6 % bzw. 27,3 Millionen Menschen schrumpfen. Nach zwei Jahren des Rückgangs aufgrund der COVID-19-Pandemie begann sich die EU-Bevölkerung im Jahr 2022 zu erholen und erreichte zu Beginn dieses Jahres schätzungsweise 451 Millionen Menschen. Dieses Wachstum ist weitgehend auf den massiven Zustrom ukrainischer Flüchtlinge nach dem Einmarsch Russlands in das Land zurückzuführen.

Der jüngste Bericht des statistischen Amtes der EU prognostiziert, dass die Bevölkerung der EU weiter wachsen und im Jahr 2026 einen Höchststand von 453 Millionen erreichen wird, bevor sie im Jahr 2100 auf 420 Millionen zurückgehen wird. Die Projektionen basieren auf den Fertilitäts-, Mortalitäts- und Migrationsmustern des Kontinents. Die Bevölkerungspyramide des Jahres 2100 sagt eine schrumpfende und alternde Gesellschaft voraus. Der Anteil der Kinder, der Jugendlichen unter 20 Jahren und der Menschen im erwerbsfähigen Alter wird abnehmen, während der Anteil der Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter zunehmen wird. Im Jahr 2100 werden die über 65-Jährigen 32 % der Bevölkerung ausmachen, gegenüber 21 % im Jahr 2022. Infolgedessen wird die prognostizierte Bevölkerungspyramide an der Spitze viel schwerer sein als heute: Es wird mehr Menschen über 80 als unter 20 geben.

Die Prognosen kommen, nachdem China in diesem Jahr mit dem ersten Bevölkerungsrückgang seit sechs Jahrzehnten Schlagzeilen gemacht hat. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes zählte das Land Ende 2022 1,41175 Milliarden Menschen, was einem Rückgang um 850 000 entspricht, da die Zahl der Todesfälle die der Geburten übersteigt. Wie hoch ist die Fruchtbarkeitsrate in Europa? Die durchschnittliche Geburtenrate in der EU liegt mit 1,53 Lebendgeburten pro Frau im Jahr 2021 etwas höher als im Jahr 2020 (1,50), aber niedriger als im Jahr 2016 (1,57). Die niedrigsten Gesamtfruchtbarkeitsraten im Jahr 2021 verzeichneten Malta (1,13 Geburten pro Frau), Spanien (1,19) und Italien (1,25). An erster Stelle steht Frankreich mit einer durchschnittlichen Fruchtbarkeitsrate von 1,84, gefolgt von der Tschechischen Republik (1,83), Rumänien (1,81) und Irland (1,78). Die natürliche Bevölkerungsentwicklung in der EU ist seit 2012 negativ, was bedeutet, dass seit mehr als einem Jahrzehnt die Sterbefälle die Geburten übersteigen. Seit 2011 wird das EU-Bevölkerungswachstum auf den Wanderungssaldo und statistische Anpassungen zurückgeführt. In den Jahren 2020 und 2021 konnte der Wanderungssaldo die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung in der EU jedoch nicht ausgleichen, so dass die Gesamtbevölkerung der EU zurückging.

Die EU und China haben eine unterschiedliche Migrationsdynamik. Das nachstehende Schaubild vergleicht die Nettomigrationsrate – die Differenz zwischen der Zahl der Einwanderer (die in ein Land ziehen) und der Zahl der Auswanderer (die das Land verlassen) im Laufe eines Jahres. Wenn die Zahl der Einwanderer die Zahl der Auswanderer übersteigt, ist die Nettowanderungsrate positiv.