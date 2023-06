Share on WeChat

Die Ankündigung der britischen Behörde für menschliche Befruchtung und Embryologie (HFEA) in der vergangenen Woche, dass Wissenschaftler im Vereinigten Königreich seit der Legalisierung der umstrittenen Verfahren im Jahr 2015 “knapp fünf” gentechnisch veränderte Babys gezeugt haben, ist zutiefst beunruhigend.

Bei dem Verfahren werden zwei Eizellen mit den Spermien des Vaters befruchtet, eine von der künftigen Mutter und eine von einem Spender mit gesunden Mitochondrien. Das genetische Kernmaterial der Spenderin wird dann durch das der befruchteten Eizelle der Eltern ersetzt, so dass ein Kind mit der DNA von drei Elternteilen entsteht. Da die Embryonen das Sperma und die Eizelle der biologischen Eltern mit winzigen batterieähnlichen Strukturen, den so genannten Mitochondrien, aus der Spendereizelle kombinieren, hat das entstehende Kind die DNA der Mutter und des Vaters sowie eine kleine Menge an genetischem Material – etwa 37 Gene – von der Spenderin. Das Verfahren führte zu dem Begriff “Drei-Eltern-Kinder”, obwohl über 99,8 % der DNA der Kinder von ihrer Mutter und ihrem Vater stammen.

Die Forschung zur MDT, auch bekannt als Mitochondrien-Ersatztherapie (MRT), wurde 2016 von Ärzten des Newcastle Fertility Centre in Großbritannien initiiert. Ziel der Arbeit war es, Frauen mit mutierten Mitochondrien zu helfen, Kinder zu bekommen, ohne das Risiko einer Übertragung genetischer Krankheiten einzugehen. Der Mensch erbt alle seine Mitochondrien von seiner Mutter, so dass schädliche Mutationen in den “Batterien” alle Kinder einer Frau betreffen können. Es muss klar gesagt werden, dass die Technik auf der Zerstörung von zwei menschlichen Leben beruht, die eine eigene Würde und eigene Rechte haben und vor ihrer Erschaffung als Personen geschützt werden müssen, um einen dritten Embryo und ein drittes Leben zu schaffen. Außerdem trennt das Verfahren das Kind von der biologischen Elternschaft und betritt mit der Manipulation der menschlichen Keimbahn die unbekannte Welt der Gentechnik.