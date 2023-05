In einem Artikel auf Voice of the Family führte John Smeaton drei Hauptstrategien an, die die Abtreibungslobby im öffentlichen Bereich anwendet, um ihre Ziele durchzusetzen.

Erstens: Manipulation der Sprache: Die Abtreibungsbefürworter manipulieren häufig die Sprache, um ihre Position schmackhafter zu machen. Sie bezeichnen Abtreibung beispielsweise als »reproduktive Gesundheitsfürsorge« oder »Gesundheitsfürsorge für Frauen« und bezeichnen Befürworter der Abtreibung als »Anti-Wahl« oder »Anti-Frauen«. Auf diese Weise hoffen sie, die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

Zweitens: Kontrolle über die Medien: Die Abtreibungsbefürworter kontrollieren oft die Medien, indem sie sympathisierende Journalisten und Medienanstalten nutzen, um ihre Botschaft zu verbreiten. Sie tun dies, indem sie den Medien Argumente, Pressemitteilungen und andere Materialien zur Verfügung stellen und mit negativer Publicity drohen, falls die Medien ihre Position nicht unterstützen.

Drittens: Förderung des radikalen Feminismus: Die Abtreibungslobby wirbt oft für radikalen Feminismus, um ihre Sache voranzutreiben. Sie argumentieren, dass Frauen die volle Autonomie über ihren Körper haben sollten und dass jede Einschränkung des Schwangerschaftsabbruchs eine Verletzung der Rechte der Frauen darstellt. Auf diese Weise hoffen sie, die Abtreibungsdebatte in eine Schlacht zwischen Männern und Frauen zu verwandeln und nicht in eine Frage der Moral der Abtreibung.

Insgesamt nutzt die Abtreibungslobby diese Taktiken, um ihre Sache voranzutreiben und die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu verändern. Unabhängig davon, wie man zu den verschiedenen Positionen steht, ist es wichtig, sich dieser Taktiken bewusst zu sein und die Argumente auf beiden Seiten der Abtreibungsdebatte zu berücksichtigen.