Bislang haben etwa zweihundert italienische Schulen diskret und ohne ministerielle Genehmigung eine neue Regelung eingeführt, die es den Schülern erlaubt, eine “Alias-Karriere” einzuschlagen. Schüler, die dies wünschen, können ihren Namen ändern, auch wenn sie minderjährig sind und keine Erlaubnis der Eltern haben. Die italienischen Schulen halten sich an die politische Korrektheit und führen “Alias-Berufe” ein.

Das Liceo delle arti di Trento e Rovereto war die erste Hochschule, an der der Studentenrat ein Verfahren einführte, das “den Schutz von männlichen und weiblichen Studenten, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, gewährleisten soll, indem es die Möglichkeit vorsieht, auf Antrag der betreffenden Person eine Alias-Laufbahn einzuschlagen”, und das vorsieht, “dass die sich umwandelnden Studenten in einer ruhigen Studienumgebung leben können, die auf die Privatsphäre und die Würde des Einzelnen achtet”.

Die Alias-Karriere hat für den Staat keine Gültigkeit, d. h. der Student muss sich unter seinem ersten Namen zu einer Prüfung anmelden, auch wenn er im elektronischen Register unter seinem neuen Namen erscheint. In der Provinz Rom gibt es achtundzwanzig aktive Schulen, im Latium sogar sechsunddreißig geschlechtsneutrale Schulen, aber die Region Aostatal ist die einzige, die sich derzeit dem Genderwahn widersetzt.

Wie Il Giornale.it über den Protest der Eltern berichtet, “ist dies in den letzten Stunden öffentlich geworden und hat allgemeine Empörung ausgelöst. In den sozialen Netzwerken, die inzwischen zum täglichen Schauplatz von Auseinandersetzungen über diese unsauberen Themen geworden sind, gibt es diejenigen, die in den Alias-Karrieren eine Gefahr sehen, insbesondere in den Schulen. Mit den berühmten, von den Linken gewünschten Alias-Karrieren”, kommentiert eine Frau auf Facebook, “kann ein Junge vorgeben, sich wie ein Mädchen zu fühlen und deshalb die Umkleideräume und Toiletten der Mädchen benutzen. Jemand kann, wie es in Amerika oft geschieht, nicht nur anhalten, um sie anzuschauen, sondern sie auch vergewaltigen; es wäre gut, diese unangenehmen Vorfälle in unserem Land zu vermeiden. Auch die Eltern einiger Schüler sind gegen diese Praxis. Es hat den Anschein, dass große Gruppen von Eltern die Abschaffung der Alias-Karrieren in den Schulen gefordert haben”.