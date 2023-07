Wir berichten den Vortrag von Marija Stajić, Koordinatorin der Koalition für die natürliche Familie, sowie unserer Mitherausgeberin und Autorin, vom Runden Tisch zum Thema „Folgen der Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichstellung der Geschlechter“, der am stattfand 17 Juni 2023 in der Nationalversammlung, organisiert von der serbischen Bewegung Dveri.

Die Leser werden gewarnt, dass der Artikel beunruhigende Beschreibungen der Folgen von Geschlechtsumwandlungsoperationen enthält. Redaktion des Portals IFamNews

Anfang 2021 Als wir von drei Gesetzesvorschlägen erfuhren (zur Gleichstellung der Geschlechter, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und Änderungen des Gesetzes zum Diskriminierungsverbot), gründeten wir auf Initiative von Dr. Miša Đurković die informelle Koalition für die natürliche Familie. Wir haben eine Petition gegen diese von Gordana Čomić vorgeschlagenen Gesetze gestartet, die zunächst von über 200 Akademikern, Professoren, Fachleuten aus verschiedenen Bereichen und Beamten unterstützt wurde, und ihre Zahl erreichte bald dreihundert. Die Online-Petition hat bisher 9.111 Unterschriften gesammelt, davon etwa 8.000 im ersten Anstieg und im aktuellen Moment. Wir haben an mehreren TV-Auftritten und Duellen teilgenommen, ich möchte hier nur den Auftritt von Prof. Dr. Branislav Ristivojević, Prof. Zoran Čvorović, Dr. Vladimir Dimitrijević und der damalige Abgeordnete Vladan Glišić. Viele Artikel wurden in den schriftlichen und elektronischen Medien veröffentlicht, daher ist es meiner Meinung nach gelungen, die Öffentlichkeit und die Bürger zumindest zu informieren, aufzurütteln und sie vor dem zu warnen, was auf uns zukommt.

Leider wissen wir, dass zwei Gesetzesentwürfe angenommen wurden, einer davon ist der, über den wir heute sprechen.

Von links nach rechts: Dr. Dušan Ilić, Marija Stajić und Dr. Nemanja Zarić an einem runden Tisch in der Nationalversammlung

Als die Befürworter der Gleichstellung der Geschlechter über dieses Gesetz sprachen, betonten sie ständig die Rechte der Frauen, die Sichtbarkeit von Frauen und dergleichen, während wir zu erklären versuchten, dass dies uns dorthin führen würde, wo Amerika und der Westen heute stehen, nämlich in den Wahnsinn des Genderismus und Transgenderismus . Es lässt sich am besten anhand von Beispielen aus dem Leben veranschaulichen.

1) Im Alter von 12 Jahren begann die Amerikanerin Chloe Cole , sich als Transgender zu identifizieren und begann mit der sogenannten sozialer Übergang. Mit 13 Jahren begann sie mit der Einnahme von Pubertätsblockern und Testosteron, mit 15 ließ sie sich die Brüste entfernen und mit 16 stoppte sie den Übergangsprozess, d.h. den Übergang zum anderen Geschlecht, da dies alles zu verschiedenen unerwünschten emotionalen und physischen Konsequenzen führte. Chloe war zuvor Opfer sexueller Übergriffe geworden und hatte dadurch viele traumatische Auswirkungen zu spüren.

2) Im Alter von 16 Jahren, nach nur drei einstündigen Gesprächen in der Tavistock-Klinik, erhielt die Britin Kyra Bell Hormonblocker, nach einem Jahr Testosteron und mit 20 ihr wurden die Brüste entfernt. Durch das Testosteron wurde ihre Stimme rauer, sie ließ sich einen Bart wachsen und wurde muskulöser. Fünf Jahre nach der Transition begann sie mit der Detransition – der Rückkehr zu ihrem biologischen Geschlecht. Jetzt muss sie mit dem Wissen leben, dass sie wegen so vieler Hormone möglicherweise unfruchtbar ist, und selbst wenn sie ein Kind gebären kann, wird sie es niemals stillen können; die Nerven in ihrer Brust sind beschädigt, so dass sie in bestimmten Teilen kein Gefühl mehr hat; Ihre Genitalien sind verkümmert, ihre Stimme ist dauerhaft verändert und die Spuren in ihrem Gesicht werden nie ganz verschwinden. Kira kommt aus einem zerrütteten Zuhause, mit einer alkoholkranken Mutter und einem desinteressierten und weitgehend abwesenden Vater.

3) Der Brite Richie Heron dachte im Alter von 24 Jahren darüber nach, Selbstmord zu begehen. Im Internet lernte er Transgender kennen, unter deren Einfluss er begann, einen Gender-Spezialisten aufzusuchen. Er stimmte der Geschlechtsumwandlung widerwillig zu und bereute es sofort nach der Operation. Heute teilt er seine Erfahrungen, um anderen zu helfen, nicht den gleichen Fehler zu machen. Seine Aussage ist ergreifend und eindeutig. Ich werde nur einen Teil lesen.

„Niemand hat mir gesagt, dass ich eine Peniswurzel haben würde, die nicht entfernt werden könnte – was bedeutet, dass man im wahrsten Sinne des Wortes einen Stumpf im Inneren hat, der sich bewegt.“ Wenn Sie Testosteron nehmen und Ihre Libido zurückkommt, wachen Sie morgens mit diesem Baumstumpf auf, als ob Sie einen Baumstumpf hätten, aber ohne den Baum. Ich wünschte, das wäre nur ein Witz. Und wenn Sie nach der Operation Testosteron einnehmen, besteht die Gefahr, dass in Ihrer neuen Vagina Haare einwachsen. Stellen Sie sich vor, Sie brauchen nach allem mehr und müssen sich mit den Haaren herumschlagen, die in Ihrem Inneren wachsen? Was für eine Wahl… Testosteron zu nehmen und gesund, aber auch ein Freak zu sein, oder ein geschlechtsloser Eunuch zu bleiben. Mein Sexualtrieb starb etwa 6 Monate nach Beginn der Hormontherapie und ich war damals froh darüber, aber jetzt, 10 Jahre später, wird mir klar, was mir fehlt und was ich nie zurückbekommen werde. Denn selbst wenn ich es wollte, ist meine Neovagina so eng und klein, dass ich keinen Geschlechtsverkehr haben könnte, selbst wenn ich es wollte. Und wenn ich einen kleinen Dilator verwende, spüre ich hier und da etwas, das eher nach Schmerz als nach Vergnügen aussieht. Manchmal träume ich, dass ich beide Genitalpaare habe und frage mich im Schlaf: „Warum beide?“ In Momenten der Amnesie, wenn ich aufwache, berühre ich meine Leistengegend mit meiner Hand und erwarte etwas, das drei Jahrzehnte lang da war, aber nicht mehr da ist. Mein Herz bleibt jedes Mal für einen Moment stehen. Dann geht es auf die Toilette. Ich brauche ungefähr 10 Minuten, um meine Blase zu entleeren, weil sie sehr langsam ist und Schmerzen hat und auch, weil sie ein wenig ausläuft, egal wie sehr ich mich entspanne, und dann spritze ich alles lebendig ab und bin auch noch nass. Und so merke ich nach dem Waschen wenig später, dass meine Unterwäsche nass ist – egal wie stark ich sie abwische, sie leckt fast eine Stunde lang immer noch ein wenig. Ich hätte nie gedacht, dass ich im Alter von 35 Jahren das Risiko eingehen würde, überall, wo ich hingehe, nach Urin zu riechen.

Schon davor litt Richie unter Autismus, Panikattacken und Zwangsstörungen. Ich erwähne diese Details für alle, denn es stellt sich immer heraus, dass niemand mit Geschlechtsdysphorie und Identitätsstörungen geboren wurde, sondern hinter allen traumatische Erfahrungen oder Diagnosen stecken. Eine Studie aus dem Jahr 2020 sie fand heraus, dass 5 % der Gesamtbevölkerung an Autismus leiden, während es bei geschlechtsspezifischen Minderheiten 24 % sind. Menschen mit unterschiedlicher Geschlechtsidentität leiden auch häufiger an Schizophrenie, Depression und Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Die Jugendlichen aus den genannten Beispielen brauchten andere professionelle Hilfe und nicht die Lüge, dass Operationen zur Entfernung gesunder Körperteile psychische und psychische Probleme lösen würden.

Richies Freunde, die ebenfalls das Geschlecht wechselten, erzählten ihm nichts von den Folgen, die sie erlebten, er erfuhr davon erst nach der Operation. Er erfuhr erst spät, dass ein Freund einen Prolaps und eine retrovaginale Fistel hatte, was bedeutet, dass es zwischen Rektum und Neovagina eine Öffnung gibt, durch die sein Kot gelangt. Erst spät stellte er fest, dass viele im Genitalbereich jegliches Gefühl verloren haben und weder Schmerz noch Lust verspüren können. Einige von ihnen sind erst 19 bis 20 Jahre alt und ihre Knochendichte ist so hoch wie die von 80 Jahren, weil die Hormone, die sie einnehmen, ihre Knochendichte verringern. Viele leiden bereits in jungen Jahren an Autoimmunerkrankungen und Altersbeschwerden. Sie sind zu lebenslanger Abhängigkeit von Hormonen des anderen Geschlechts verurteilt, was zu Unfruchtbarkeit, Atrophie der Genitalien, Osteoporose, erhöhtem Herzinfarktrisiko, verminderten kognitiven Fähigkeiten und häufig zum Verlust der Fähigkeit zum Geschlechtsverkehr nach einer Operation führt.

Die Geschlechterideologie stellt auf mehreren Ebenen eine Bedrohung für den gesunden Menschenverstand, die Wissenschaft und die menschliche Identität dar. Wir haben von Sprachexperten gehört, welche Konsequenzen dies auf diesem Gebiet hat, und wir wissen, wie wichtig die Sprache für unsere kulturelle, nationale und spirituelle Identität ist, so dass man diesen Einflussbereich nicht als „nur Sprache“ bezeichnen kann. Die von mir genannten Beispiele zeigen, wie diese Ideologie, unterstützt von der Industrie, das Jahr 2021 ist es wird auf 1,9 Milliarden Dollar geschätzt und wirkt sich auf die psychische, geistige und körperliche Gesundheit junger Menschen aus und führt zu irreparablen Veränderungen im Körper, durch den Verlust der allgemeinen körperlichen Gesundheit und vielen anderen ebenso wichtigen Komplikationen.

Während wir gegen dieses Gesetz kämpften, warnten wir davor, dass die Einführung des Geschlechterbegriffs in unser Rechtssystem und damit in die Bildung, die Medien, die Wissenschaft und die gesamte Gesellschaft die Tür zu den schrecklichen Konsequenzen öffnet, von denen ich gesprochen habe. Jetzt erfahren wir, dass sie auch die logische Konsequenz des Gleichstellungsgesetzes vorbereiten, nämlich das Gesetz über Geschlechtsidentitäten, wonach sie die Selbstidentifikation des Geschlechts einführen wollen, sodass es ausreicht, wenn jemand sagt, wie er sich identifiziert sich selbst, um die Dokumente zu ändern, was bedeutet, dass sie wie im Westen die Möglichkeit haben, Frauenräume (Umkleidekabinen, Toiletten, Räume für Ausflüge) zu betreten, Frauen im Frauensport zu schlagen und reservierte Plätze zu bekommen Frauen auf der Grundlage bestimmter Quoten, und ich habe keinen Zweifel daran, dass auch hier, wie in Amerika, ein junger Mann auftauchen wird, der den Wettbewerb um die Wahl zur Miss Serbien gewinnen wird. Beginnt er bereits vor der Pubertät mit der Hormontherapie, entwickelt der Junge keinen größeren Bewegungsapparat, er wird seine Stimme nicht vertiefen und mit ein wenig sog Durch feminisierende Operationen wird sie eine scheinbar sehr schöne Frau werden, wie Catalunya Enriquez, der junge Mann, der letztes Jahr Miss Nevada wurde , oder Monroe Lace, der junge Mann, der Miss San Francisco ist und am Miss California-Wettbewerb teilnehmen wird.

Ganz zu schweigen von den grausamsten Beispielen wie Vergewaltigern und Tätern, die behaupten, Transgender zu sein und zu sein in ein Frauengefängnis gebracht, oder das berüchtigte Beispiel MMA-Kämpfer Fallon Fox, der seinem Gegner schwere Verletzungen, darunter das Brustbein, zufügte und später zum mutigsten Athleten aller Zeiten gekürt wurde. Wenn ein Mann seine Frau schief ansieht und sie ihn anzeigt, wird sofort die ganze Maschinerie gegen ihn in Gang gesetzt, und hier haben wir einen Mann, der seine Frau heftig schlägt und dann gelobt und gefeiert wird, nur weil er behauptet, auch eine Frau zu sein.

Wir haben immer noch eine Chance, diesen Gender-Wahnsinn zu stoppen, uns droht immer noch keine Gefängnisstrafe, wenn wir jemanden „falsch bezeichnen“ – ihn also im falschen Geschlecht ansprechen. In diesem Kampf gibt es einfach keine Kompromisse und kein Aufgeben. Wir können und dürfen nichts Geringerem als der Wahrheit der Welt, in der wir leben, zustimmen. Wie Solschenizyn sagte: Wir dürfen nicht in einer Lüge leben. In der Wahrheit zu leben ist der einzige Weg, den totalitären Ideologien zu widerstehen, die uns aufgezwungen werden.