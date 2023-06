Das Christentum in Europa befindet sich in einer gewaltigen Krise, insbesondere im Hinblick auf das nachlassende Interesse der Männer am christlichen Glauben. Dieses Phänomen ist nicht mysteriös oder unerklärlich; es hat logische Gründe und kann durch logische Schritte angegangen werden. Dies kommentiert Josef Jung, Herausgeber und Gründer von corrigenda auf der Webseite. In seinem Artikel „Das Christentum muss wieder männlich werden“ erklärt er das Problem:

Die Hauptursache für den Niedergang des Christentums in Europa liegt in der Entscheidung, der Sentimentalität Vorrang vor der Wahrheit zu geben. So wie ein Wissenschaftler nicht ernst genommen werden kann, wenn er eine wissenschaftliche Hypothese ausschließlich auf Emotionen stützt, kann ein Christ nicht ernst genommen werden, wenn er keine stichhaltigen Gründe für seinen Glauben vorbringen kann.

Auf die Frage, warum er katholisch sei, antwortete G.K. Chesterton: „Die Schwierigkeit, zu erklären, warum ich katholisch bin, besteht darin, dass es zehntausend Gründe gibt, die alle auf einen Grund hinauslaufen: dass der Katholizismus wahr ist.“

Manche mögen argumentieren, dass Wissenschaftler zwar empirische Daten vorlegen können, Christen aber nie wirklich die Wahrheit „kennen“ können. Mit einer solchen Ansicht hat man das Christentum jedoch bereits abgelehnt, denn es ist eine Religion, die behauptet, die Wahrheit zu kennen und bescheinigen zu können: „Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen“ (Johannes 8,32).

Von Anfang an war der christliche Glaube eine Religion der Ordnung, der Vernunft und des Wortes. Dies wird durch die Verwendung des griechischen Wortes „Logos“ im Johannesevangelium deutlich. In ähnlicher Weise fordert der Apostel Petrus die Christen in seinem ersten Brief auf, jedem, der nach dem Grund (Logos) ihrer Hoffnung fragt, eine Antwort zu geben.

Ein sentimentales Christentum ist ein Phänomen der Spätmoderne, die sich vom Logos und der Frage nach der Wahrheit entfernt hat. Folglich versuchen die Kirchen heute, Zeitgenossen anzusprechen, die sich in einer kalten Welt nach emotionaler Befriedigung sehnen. Der Schwerpunkt liegt auf der Befriedigung eines Bedürfnisses nach „emotionalem Wohlbefinden“, dem Gefühl, sich wohl zu fühlen.

Außerdem haben Studien gezeigt, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob der Vater oder nur die Mutter den Glauben praktiziert. Gemessen wurde dies am Beispiel der Sunday School in den Vereinigten Staaten, einer Form des Religionsunterrichts, die nach der Sonntagsmesse stattfindet. Wenn der Vater die Sonntagsschule besucht, gehen 55 % der Kinder auch als Erwachsene noch hin. Besucht nur die Mutter die Sonntagsschule, gehen nur 15 % der Kinder als Erwachsene zur Schule. Wenn jedoch beide Elternteile die Sonntagsschule besuchen, gehen 72 % der Kinder auch im Erwachsenenalter zur Sonntagsschule. Dieser Unterschied lässt sich auf das Naturrecht zurückführen, da der Vater das Oberhaupt der Familie ist. Er zeigt aber auch, dass die Religion eher als eine wichtige, objektive und auf Wahrheit basierende Realität angesehen wird, wenn der Vater sie praktiziert.

Es ist auch ein unfassbarer Bruch in der Kultur, dass die Liturgie im Westen oft zu einer Plattform für Selbstdarstellung und Selbstinszenierung für Gemeindereferenten, Umweltbewegungen und LGBT-Befürworter wird. Es gibt Gottesdienste, in denen solche emotionalen und persönlichen Angelegenheiten in „Zeugnissen“ in einem solchen Ausmaß mitgeteilt werden, dass Männer sich gezwungen sehen zu fliehen. Es gibt auch liturgische Tänze, die die Liturgie zum Gespött machen und jeden, der Gott sucht, vertreiben.

Die „harten Wahrheiten“ müssen wieder gelehrt werden, erarbeitet Jung. Die Menschen müssen erkennen, dass der Glaube ein Abenteuer und ein männlicher Kampf ist, eine wahrhaft heroische Aufgabe. Der Aphoristiker Nicolás Gómez Dávila schrieb einmal: „Die Kirche hat zu viele religiöse Brüder; was ihr fehlt, sind religiöse Ritter.“