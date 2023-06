Ein christlicher Demonstrant, Damon Atkins, wurde in Reading, Pennsylvania, in Gewahrsam genommen, weil er Bibelverse als Gegendarstellung zu einem LGBT-“Pride March and Rally” rezitiert hatte. Der Vorfall ereignete sich am 3. Juni während des allerersten Pride March der Stadt, einer Veranstaltung, zu der auch das Hissen der Flagge am Rathausgebäude und Teilnehmer in übertriebener weiblicher Kleidung gehörten. Atkins wurde wegen “kriminellen Fehlverhaltens” verhaftet, nachdem er begonnen hatte, gegen die Veranstaltung auf der anderen Straßenseite zu predigen, während er ein Schild mit der Aufschrift “Gott sagt: Geht und sündigt nicht mehr” trug und ein Hemd mit der Botschaft “Ihr müsst neu geboren werden”.

Matthew Wear, ein weiterer Einwohner von Reading, der von der Polizei aufgefordert worden war, mit dem Predigen aufzuhören, zeichnete die Verhaftung von Atkins auf, die sich ereignete, nachdem Atkins etwa eine Minute lang gepredigt hatte. Der festnehmende Beamte, Sgt. Bradley T. McClure, forderte Atkins auf, den Pride-Anhängern “ihren Tag zu lassen”, woraufhin Atkins sich auf sein Recht berief, sich auf öffentlichem Gelände aufzuhalten, und weiterhin seine Überzeugungen kundtat.

Nach einem kurzen Spaziergang wandte sich McClure wieder Atkins zu, der einen Vers aus 1. Korinther 14:33 zu zitieren begann. Atkins war nur in der Lage, den Anfang des Verses zu sprechen, bevor er von McClure unterbrochen wurde, der erklärte: “Das war’s. Daraufhin wurde Atkins in Handschellen gelegt und von McClure und zwei weiteren Beamten festgenommen.

Laut den Dokumenten, die der Lancaster Patriot erhalten hat, wurde Atkins wegen “ordnungswidrigen Verhaltens und Beteiligung an einer Schlägerei” angeklagt. In der eidesstattlichen Erklärung über den hinreichenden Verdacht stellte McClure fest, dass Atkins begonnen hatte, “die Leute auf der Veranstaltung anzuschreien”, weshalb er festgenommen wurde. Atkins wurde angewiesen, auf seiner Straßenseite zu bleiben und sein Schild zu halten, ohne die Veranstaltung zu stören, aber der Beamte behauptete, dass Atkins trotz der Kenntnisnahme der Anweisungen die Teilnehmer der Veranstaltung weiter angeschrien habe.

In seiner Antwort bestreitet Atkins, den Befehlen des Beamten zugestimmt zu haben, und weist die Anschuldigungen zurück, “abfällige Bemerkungen” gemacht zu haben. Er brachte seine Bestürzung darüber zum Ausdruck, dass der Begriff “Gott” heute als abwertend angesehen wird, und bekräftigte sein Bekenntnis zu den Lehren von Jesus. Atkins, der am 16. Juni vor Gericht erscheinen soll, hofft weiterhin, dass die konservative Rechtsgruppe Alliance Defending Freedom ihm rechtlichen Beistand gewährt. Trotz seiner misslichen Lage ist er dankbar für die Unterstützung, die er von der Öffentlichkeit erhalten hat.