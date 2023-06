Die Krise der Einsamkeit in Amerika könnte genauso tödlich sein wie das Rauchen. Neben Rauchen, Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit, Opioiden und Alkoholismus hat der US-amerikanische Surgeon General Vivek Murthy eine weitere Epidemie von Zivilisationskrankheiten ausgemacht, die ein “dringendes Problem für die öffentliche Gesundheit” darstellt: die Einsamkeit.

In dem 82-seitigen Bericht“Unsere Epidemie der Einsamkeit und Isolation“, das am Dienstag, dem 2. Mai, veröffentlicht wurde, macht deutlich, dass es weiß, dass “Einsamkeit ein häufiges Gefühl für viele Menschen ist. Es ist wie Hunger oder Durst. Es ist ein Gefühl, das der Körper uns sendet, wenn etwas fehlt, das wir zum Überleben brauchen, und… Millionen von Menschen in Amerika kämpfen im Schatten, und das ist nicht richtig. Einsamkeit ist mehr als nur ein negatives Gefühl: Sie schadet der individuellen und sozialen Gesundheit. Sie wird mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Schlaganfall, Depression, Angstzustände und vorzeitigen Tod in Verbindung gebracht. Die Auswirkungen sozialer Isolation auf die Sterblichkeit sind vergleichbar mit denen, die durch das Rauchen von 15 Zigaretten pro Tag verursacht werden”, heißt es in dem Bericht. . Der Bericht von Murthy fügt hinzu, dass die Auswirkungen der Einsamkeit auch die von Fettleibigkeit und Bewegungsmangel überwiegen.

In einem Artikel, der in der New York Times veröffentlicht wurde, erinnert sich Dr. Murthy an seinen Kampf mit der Einsamkeit, nachdem er 2017 von Präsident Trump entlassen wurde. Er beschreibt dieses Gefühl mit dramatischen Worten. “Einsamkeit kann – ebenso wie Depressionen, mit denen sie in Verbindung gebracht werden kann – das Selbstwertgefühl und das Gefühl, wer man ist, untergraben. Das ist mir passiert”. Gleichzeitig beschreibt er aber auch die schrecklichen Folgen einer “einsamen” Gesellschaft, denn “Einsamkeit ist nicht nur ein schlechtes Gefühl. Wenn Menschen sozial isoliert sind, steigt das Risiko von Angstzuständen und Depressionen. Außerdem steigt das Risiko für Herzkrankheiten (29 %), Demenz (50 %) und Schlaganfall (32 %). Das erhöhte Risiko eines vorzeitigen Todes, das mit sozialer Isolation einhergeht, ist mit dem des täglichen Rauchens vergleichbar und kann sogar größer sein als das Risiko, das mit Fettleibigkeit einhergeht. Wie schon seit Jahrzehnten hat die Epidemie der Einsamkeit und Isolation andere Probleme verschärft, die uns umbringen und unser Land zu zerreißen drohen. Angesichts dieser außerordentlichen Kosten muss die Wiederherstellung sozialer Bindungen eine der obersten Prioritäten für die öffentliche Gesundheit unseres Landes sein. Wir müssen uns selbst, unsere Gemeinschaften und unsere Institutionen neu ausrichten, damit wir menschlichen Verbindungen und gesunden Beziehungen Vorrang einräumen.”

Die Strategie des “Surgeon General” der Vereinigten Staaten ist einfach und beruht auf drei Initiativen:

Stärkung der sozialen Infrastruktur, Vermittlung der Bedeutung von Beziehungen an Arbeitsplätzen, Kindern und Gemeinden.

Beherrschen Sie die Technik, um anderen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Wiederherstellung persönlicher Bindungen.

Unser Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen ist wie unser Bedürfnis nach Nahrung und Wasser: Es ist überlebenswichtig. Aber die erste neutrale Gesellschaft, in der wir in Beziehungen erzogen werden, ist unsere Familie, für ein Baby sogar der Mutterleib, und dann der Kontakt und das Stillen der Mutter und die Hilfe, die von den frühesten Stadien des Lebens an auch der Vater geben kann. Wir stimmen also mit allen Analysen und Gefahren von Vivek Murthy überein, aber wir wollen die Realität anprangern: Die Ursachen, die zu der gegenwärtigen katastrophalen Situation in den USA, Großbritannien und allen westlichen Ländern geführt haben, liegen vor Covid 19 und werden durch die Kultur der politischen Korrektheit und die Tyrannei des Konsums und der sozialen Medien verursacht, die wollen, dass Kinder Die Kultur der politischen Korrektheit und die Tyrannei des Konsums und der sozialen Medien, die Kinder und Erwachsene zu einsamen Konsumenten, instabilen Transsexuellen und untreuen Polyamoristen machen will, fördert folglich den Statismus und Familienformen, die ebenso fließend wie instabil sind, sowie Systeme der Selbsttötung und Euthanasie, die dazu dienen, “nicht mehr produktive oder verbrauchende Menschenleben zu beenden”. Wenn wir nicht von diesen Ursachenanalysen ausgehen und Schritt für Schritt wirtschaftlich, steuerlich und kulturell stabile Familienpaare begünstigen (ein Umfeld, in dem man die tugendhafte und zivilisierte Mischung aus Verantwortung, Freiheit, Pflicht, Unentgeltlichkeit, Geduld und Solidarität lernt), wird es kein staatliches Heilmittel geben, das die Mehrheit der sterbenden Einzelgänger, die wie Amöben in den westlichen Städten leben, retten wird.