Um eine Chance zu haben, im Kulturkampf zu siegen, müssen Konservative und andere Menschen guten Willens ein paar Grundregeln verstehen. Erstens: Wenn Sie die Wahrheit sagen, wird die Linke hinter Ihnen her sein. Zeitraum. In der Tat, wenn Sie nicht zu 100 % mit irgendeinem Teil der Woke-Agenda übereinstimmen, wird die Linke Sie gnadenlos angreifen. Wenn Sie also die traditionelle Moral, die Religion oder den gesunden Menschenverstand verteidigen, müssen Sie damit rechnen, ins Visier genommen zu werden. Warum? Denn die Linke weiß, dass ihre Ideologie ein Kartenhaus ist, das zusammenbricht, wenn auch nur ein bisschen Wahrheit an die Öffentlichkeit dringt. Lesen Sie den Essay des tschechischen Dissidenten Vaclav Havel “Die Macht der Machtlosen”, um dies besser zu verstehen.

Zweitens dürfen Sie sich unter keinen Umständen dafür entschuldigen, die Wahrheit zu sagen. Warum? Aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Wahrheit von den Dächern geschrien werden muss und nicht entschuldigt werden darf. Zweitens, weil eine Entschuldigung die Angriffe der Linken auf Sie nicht aufhalten wird; vielmehr werden die Linken Blut wittern und noch härter gegen Sie vorgehen. Bleiben Sie also um jeden Preis standhaft und lassen Sie die Späne fallen, wo sie wollen. Wie Rod Dreher in seinem Buch Live not by Lies sagt, müssen wir bereit sein, um der Wahrheit willen zu leiden, oder die westliche Zivilisation wird untergehen.

Der jüngste Fall von Anthony Bass zeigt deutlich, wie diese beiden Regeln funktionieren und was man nicht tun sollte. Bass, ein Pitcher der Toronto Blue Jays, hat kürzlich auf seinem Instagram-Account ein Video geteilt, in dem er den Boykott von Target und Bud Light wegen deren schamloser Unterstützung der radikalen LGBT-Agenda unterstützt. So vermarktet Target unter anderem LGBT-Kleidung für Säuglinge und Kleinkinder und verkauft Kleidung, die Mädchen ermutigt, sich als Jungen und Jungen als Mädchen zu identifizieren, und Bud Light setzt einen Mann, der sich für eine Frau hält, als weiblichen Produktbotschafter ein. Beide Boykotte waren äußerst erfolgreich, da beide Unternehmen Milliarden von Dollar an Börsenwert verloren haben.

Sobald Bass das Video veröffentlichte, das die Wahrheit über Target und Bud Light enthielt, wurde er sofort vom linken Mob angegriffen. Anstatt seine Aktion zu verteidigen, spielte Bass den Linken jedoch direkt in die Hände, indem er sich unterwürfig entschuldigte, in der Hoffnung, seinen Job bei den Blue Jays zu behalten. In seiner Entschuldigung zog Bass den Schwanz ein und erklärte:

“Ich erkenne an, dass ich gestern einen Beitrag verfasst habe, der die Pride-Gemeinschaft, zu der Freunde und enge Familienmitglieder von mir gehören, verletzt hat. Und das tut mir wirklich leid. Ich habe gerade mit meinen Mannschaftskameraden gesprochen, um ihnen mein gestriges Verhalten mitzuteilen. Ich habe mich bei ihnen entschuldigt. Und ab sofort nutze ich die Ressourcen der Blue Jays, um mich besser zu informieren und in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Der Baseballplatz ist für alle da. Wir schließen alle Fans in den Park ein. Wir wollen alle willkommen heißen.”

Hat Bass’ kleinlaute Entschuldigung die linken Angriffe gegen ihn gestoppt? Niemals. Der radikale LGBT-Mob roch Blut im Wasser und verfolgte Bass noch härter, bis die Blue Jays ihn schließlich feuerten. Alles, was Bass’ Entschuldigung bewirkte, war, dass er sich selbst als rückgratlos darstellte und die Wahrheit als unvertretbar hinstellte – und das rettete seinen Job nicht. Es wäre besser gewesen, wenn Bass sein Vorgehen mutig verteidigt und dann die “Strafe” akzeptiert hätte, die die Linke ihm für den Mut, die Wahrheit zu sagen, auferlegen wollte.

Lernen Sie also aus diesem Beispiel. Wenn Sie das nächste Mal die Wahrheit sagen und dafür angegriffen werden, bleiben Sie standhaft und seien Sie kein Bass. Die westliche Zivilisation ist auf Sie angewiesen.