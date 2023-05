Am 1. Mai betonte der Salzburger Erzbischof Franz Lackner die Bedeutung einer freien Kirche in einem freien Staat anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung der Wallfahrtskirche Maria Hollenstein in der Pfarre Ramingstein. In seiner Predigt würdigte er auch den „Rosenkranz-Sühnekreuzzug um den Frieden in der Welt“ (RSK), eine große Gebetsbewegung von P. Petrus Pavlicek, die laut Erzbischof Lackner auch um Zufriedenheit in den Herzen der Menschen betet. Er erinnerte zudem an den kürzlich verstorbenen geistlichen Leiter des RSK, P. Benno Mikocki, wie kath.net berichtete.

Erzbischof Lackner äußerte sich auch zur Debatte um Abtreibung und betonte angesichts der innigen Mutter-Kind-Bindung bereits in der frühen Schwangerschaft, dass er „gar nicht daran denken“ möchte, wie „widerlich zerstörerisch“ eine Abtreibung ist. Er erinnerte daran, dass ein Embryo bereits im Mutterleib viele Geräusche wahrnehme und eine „innige Aufmerksamkeit für den Klang der Stimme der Mutter“ habe. Marien-Wallfahrtsorte wie Maria Hollenstein sollten Orte sein, an denen Pilgerinnen und Pilger sich bewusst würden, wie wunderbar Gott uns erschaffen und erlöst hat. Der Blick auf die Frauen Elisabeth und Maria zeige die Schönheit und Würde des Lebens, und unsere Berufung sei es, durch das Kleine in uns Gott groß werden zu lassen.

Die Wallfahrtskirche Maria Hollenstein hat ihren Namen von einem “hohlen Stein”, einer Felsausbuchtung in der Größe eines 15-Liter-Kübels, in die ohne erkennbaren Zufluss Wasser einsickert. Gläubige bezeichnen das Wasser als heilsames Augenwasser. Die Kapelle an diesem Ort wurde Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet und zuletzt 1952/53 renoviert. Seit August 2020 war die Lungauer Wallfahrtskirche aufgrund von Generalsanierungsarbeiten geschlossen.