In einem erschütternden Bericht hat eine anonyme amerikanische Assistenzärztin berichtet, wie sie mit ansehen musste, wie ein Baby, das nach einer fehlgeschlagenen Abtreibung lebend entbunden wurde, vom Krankenhauspersonal dem Tod überlassen wurde. Als die Assistenzärztin ihre Nachtschicht antrat, fand sie ein 21 bis 23 Wochen altes Mädchen in einem Stubenwagen, weinend und allein. Sie fand heraus, dass das Baby das Ergebnis einer fehlgeschlagenen Abtreibung war und dass das Personal auf ihren Tod wartete.

Die Mutter war ursprünglich wegen der Verletzungen, die sie sich bei der fehlgeschlagenen Abtreibung zugezogen hatte, in die Gynäkologische Abteilung gekommen. Im Krankenhaus brachte sie jedoch ein kleines Mädchen zur Welt. Während der anschließenden Rotation kritisierte die behandelnde Gynäkologin die Abtreibungsgegner und äußerte ihren Wunsch nach einer besseren “Abtreibungsversorgung”. Es ist schockierend, dass der Arzt trotz der Behauptung, Palliativmedizin sei medizinische Versorgung, dem Neugeborenen keine Grundversorgung zukommen ließ. Sie stufte das Baby als Abtreibungsversuch und unerwünscht ein und leistete nur palliative Pflege, um die gesetzliche Verpflichtung zur medizinischen Versorgung zu erfüllen.

Obwohl sie von einem anderen Arzt kritisiert wurde, weigerte sich die Ärztin, das Baby zurück in den Stubenwagen zu legen, und hielt stattdessen das sterbende Baby in ihren Armen. Sie fühlte sich hilflos, da das Baby bereits seit einigen Stunden ohne Atemunterstützung lebte und ein Organversagen drohte. Später in ihrer Schicht wurde das gesamte Gynäkologenteam wegen eines medizinischen Notfalls in den Operationssaal gerufen, so dass die Ärztin, die sich für das Leben einsetzt, allein auf der Station blieb. Sie brachte das kleine Mädchen in einen separaten Raum, wo sie für sie betete und ihr etwas vorsang, bevor sie starb.

Die Bewohnerin nannte das Baby Ada, was soviel wie “Schmuck” bedeutet. Die ganze Nacht hindurch nannten viele Krankenschwestern Ada das “tote Baby”. Ein behandelnder Arzt, der für die Nachtschicht hinzukam, schien ebenfalls für das Leben zu sein und bewunderte das Handeln des Arztes. Der Assistenzarzt, der alleinstehend ist und sich noch in der medizinischen Ausbildung befindet, hatte vor, Ada zu adoptieren, wenn sie überlebt hätte.

Trotz der herzzerreißenden Situation sagte die Anwohnerin, sie hege keine bösen Gefühle gegenüber der Mutter des Babys. Stattdessen drückt sie ihr gegenüber Mitgefühl aus und erkennt an, dass sie wahrscheinlich ohne angemessene Unterstützung oder Beratung mit ihren Gefühlen zu kämpfen hatte.