Madison und seine Arbeit

“Keiner ist mehr für die Verfassung der Vereinigten Staaten verantwortlich als James Madison”, schrieb der Notre-Dame-Professor Vincent Phillip Muñoz. Führender Delegierter des Konvents von Philadelphia, Fürsprecher und Erklärer als Publius [in Die Federalist PapersAls Autor und Förderer der Bill of Rights verdiente Madison zu Recht den Titel ‘Vater der Verfassung’.” Ein genauerer Blick auf Madisons Rolle im Konvent wurde in einer kürzlich erschienenen Bericht von Brenda Hafera von Die Heritage Foundation.

Mit 36 Jahren war Madison einer der jüngsten Vertreter auf dem Verfassungskonvent, ein bescheidener Mann, der nur fünf Fuß und vier Zoll groß war, oft schwarz gekleidet war und eine schwache Stimme hatte. Dennoch war er ein unverzichtbarer Delegierter, der in seiner Argumentation vielleicht nur von James Wilson aus Pennsylvania übertroffen wurde. Es war Edmund Randolph, der Madisons Virginia-Plan vorstellte, der der neuen Verfassung eine Struktur gab und den Rahmen für die Gespräche im weiteren Verlauf des Konvents bildete. In seiner Verteidigung der individuellen Freiheit plädierte Madison für Gewaltenteilung, gegenseitige Kontrolle, Zweikammersystem und Föderalismus. Als das amerikanische Volk (und einige der Delegierten desselben Konvents) nach einer Bill of Rights verlangten, übernahm James Madison die Federführung bei der Ausarbeitung dieser Verfassung. Von größter Bedeutung für Madison war die Gewissensfreiheit – Amerikas “erste Freiheit”.

Einblicke in Madisons eigenes Gewissen geben Kommentare wie der an William Bradford: “Wir müssen uns selbst im Auge behalten, damit wir, während wir hier ideale Denkmäler des Ruhmes und der Glückseligkeit errichten, nicht versäumen, unsere Namen in die Annalen des Himmels einzutragen”. Oder wie die an Edmund Randolph gerichtete Erklärung, dass Madison zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens das Studium der Rechtswissenschaften aufnahm, “um sich einen angemessenen und unabhängigen Lebensunterhalt zu verschaffen” und “so wenig wie möglich von der Arbeit der Sklaven abhängig zu sein” – eine bemerkenswerte Einstellung für jemanden, der in eine wohlhabende Familie mit Sklavenbesitz hineingeboren wurde.

Sein tadelloser Ruf in Bezug auf die Ehre zeigt sich in Jeffersons Bemerkung, dass Madison in der gesamten Zeit, in der er unter der Obhut des gefeierten schottischen Gottesmannes John Witherspoon, dem Präsidenten von Princeton (wie die Institution später genannt wurde), stand, nie etwas Unpassendes getan oder gesagt habe.

Madison sammelte zielstrebig das Wissen, das sich bald als unverzichtbar für die Gründung Amerikas erweisen sollte. Auf die großen Aufgaben seines Lebens, wie den Verfassungskonvent”, schrieb der Historiker Saul Padover, “bereitete sich Madison mit überwältigender und manchmal gesundheitsschädigender Gründlichkeit vor”, indem er “die wichtigsten und maßgeblichen Werke auf den Gebieten der Politik, der Geschichte, der vergleichenden Institutionen, der Rechtswissenschaft, des Völkerrechts und insbesondere der Berichte über alte und moderne Konföderationen” las. Er kaufte so viele Bücher, wie es die Gelegenheit erlaubte”, und “als Jefferson amerikanischer Minister in Paris war, fungierte er unter anderem als Madisons Bucheinkäufer”.

“Keine zwei Männer hätten sich näher stehen können”, so Padover weiter, “und die Geschichte kennt keine vergleichbare Freundschaft von ähnlicher Dauer und Tiefe der Wertschätzung.” Über seinen Freund Madison schrieb Jefferson in seiner Autobiographie,

Mr. Madison … erwarb eine Gewohnheit der Selbstbeherrschung, die ihm die reichen Ressourcen seines hellen und differenzierten Verstandes und seiner umfangreichen Informationen zur Verfügung stellte und ihn zum Ersten jeder Versammlung machte …, deren Mitglied er wurde. Niemals von seinem Thema abschweifend in eitler Deklamation, sondern es genau verfolgend in reiner, klassischer und ausführlicher Sprache, immer die Gefühle seiner Gegner durch Höflichkeit und Sanftheit des Ausdrucks besänftigend, stieg er zu der bedeutenden Stellung auf, die er in der großen nationalen [Constitutional] Convention von 1787…. Mit diesen vollendeten Fähigkeiten verband sich eine reine und makellose Tugend, die keine Verleumdung je zu besudeln versucht hat. Über die Fähigkeiten und den Schliff seiner Feder und die Weisheit seiner Verwaltung [as President] im höchsten Amt der Nation brauche ich nichts zu sagen. Sie haben gesprochen und werden immer für sich selbst sprechen.

Das gilt auch für die Verfassung, zu der Madison so viel beigetragen hat. Sein unermesslicher Nutzen für Amerika ist offensichtlich – auch wenn andere ihre eigene Bewunderung hinzugefügt haben. Der britische Premierminister William Gladstone bezeichnete das Dokument als “das wunderbarste Werk, das jemals zu einem bestimmten Zeitpunkt durch den Verstand und die Entschlossenheit eines Menschen zustande gekommen ist”. Und laut Professor Matthew Spalding “war die Schaffung der Verfassung der Vereinigten Staaten … eines der größten Ereignisse in der Geschichte der menschlichen Freiheit. Das Ergebnis der Arbeit des Konvents ist die dauerhafteste, erfolgreichste, beneidenswerteste und am meisten nachgeahmte Verfassung, die die Menschheit je gekannt hat.”

Die Geschichte umschreiben, die Realität verzerren

Es ist daher kaum überraschend, dass die Kampagne zur Verunglimpfung der amerikanischen Gründung und der Verfassung deren Hauptarchitekten, James Madison, ins Visier nimmt. Colleen Sheehan, Professorin an der Arizona State University, verweist auf Haferas Bericht als das Dokument, das den marxistischen Angriff auf “praktisch jeden Aspekt des amerikanischen Lebens” entlarvt, indem sie auf die “sowjetische Umschreibung der Geschichte” hinweist, um “die Liebe und den Respekt der Amerikaner für ihr Land, ihre Verfassung und ihre bürgerliche Lebensweise zu untergraben”, einschließlich der wichtigsten Stätten der Geschichte unserer Nation” und besonders in Madisons Montpelier, wo “die wachgerüttelte revisionistische Geschichte ein neues und schockierendes Niveau der ideologischen Manipulation und betrügerischen Verzerrung erreicht.”

Einführung in den Bericht von Hafera, Heritage Präsident Kevin Roberts stellt fest, dass die Ausstellungen und Führungen in Montpelier, wie die in Jeffersons Monticello, die Errungenschaften des Besitzers “in den Hintergrund gedrängt haben – bestenfalls eine unhaltbare Kuriosität”, da “die historische Interpretation zu einer verzerrten Erzählung verkommen ist, die durch die Unsinnigkeit der modernen politischen Korrektheit vergiftet wurde. Die Tatsache, dass diese verzerrten Ansichten von so vielen linksradikalen Stiftungen und Aktivisten finanziert werden, beweist es zumindest: Geschichte ist wichtig”.

Zu diesen radikalen Gruppen gehört vor allem das berüchtigte Southern Poverty Law Center, das auch die International Organization for the Family als Hassgruppe ins Visier genommen hat. Laut Hafera,

Das Vermächtnis von James Madison in Montpelier wurde praktisch ausgelöscht, da es keine Ausstellungen gibt, die seinen bedeutenden Beiträgen gewidmet sind. Montpelier gehört heute zu den Projekten und Akteuren, die ein verzerrtes, von der kritischen Rassentheorie geprägtes Bild der amerikanischen Geschichte vermitteln. Es gibt viele Überschneidungen zwischen dem Lehrplan des Southern Poverty Law Center, einer politischen Interessengruppe, die weithin als extremistisch gilt und angesehene Organisationen, mit denen sie nicht einverstanden ist, als “Hassgruppen” verunglimpft, und den Ausstellungen in Montpelier. Montpelier hat bei mehreren Gelegenheiten um die Beteiligung von SPLC-Mitarbeitern gebeten, und die Ergebnisse sind entmutigend und heimtückisch.

Ein Video, das im Montpelier Visitor Center gezeigt wird, so Hafera, stellt “Madison [as] als Sklavenhalter und die Verfassung als rassistisch dar, da sie nur für weiße Männer wie ihn selbst gelte”, verschweigt aber, dass “die Delegierten des Verfassungskonvents es bewusst ablehnten, den Grundsatz des Eigentums an Menschen zu kodifizieren. Zwar enthält die Verfassung Bestimmungen, die sich auf die Sklaverei beziehen, wie z.B. die Fugitive Slave Clause, doch diese Entscheidung [to reject the principle of property in men] erwies sich als entscheidend, da sie “zur verfassungsrechtlichen Grundlage für die Politik wurde, die im Laufe der Zeit zur Abschaffung der Sklaverei führte”.

Der Heritage-Bericht versucht zwar nicht, die moralische Verwerflichkeit der Sklaverei in der Gründergeneration herunterzuspielen, aber er betont, dass eine Konzentration auf die Sklaverei unter Ausschluss aller anderen Aspekte das Kind mit dem Bade ausschüttet. “Das Problem heute”, so Roberts, “ist, dass die vorherrschende Art und Weise, wie wir in unseren Klassenzimmern, Museen und historischen Häusern ‘Geschichte machen’, gegen das erste Ziel des Historikers verstößt, nämlich die Beweise und nicht unsere persönlichen Vorurteile oder modernen Sensibilitäten zur Grundlage unserer Erzählung zu machen”.

Denn “die historischen Aufzeichnungen über die Versklavten … sind zwar wichtig, gut und sogar belebend, sowohl für unsere Geschichte als auch für unser heutiges staatsbürgerliches Leben”, sagt Roberts, doch “sie zu betonen … auf Kosten der Errungenschaften eben jener Männer, deren Ideen und Taten es möglich machten, eine Republik aufzubauen, in der jeder frei war, wenn auch unvollkommen und langsam, untergräbt nicht nur die Genauigkeit unserer Geschichte, sondern auch den Glauben an unsere gemeinsamen Prinzipien als pluralistische Republik, die von unserem eifrigen Engagement für die Selbstverwaltung beseelt ist.”

Unvollkommene Menschen, bleibende Wahrheiten

In einem Nachwort zu Jon Meachams Buch In den Händen des Volkes erzählt die afroamerikanische Harvard-Juraprofessorin Annette Gordon-Reed von ihrem ersten Besuch des Jefferson Memorials, wo sie einen somalischen Einwanderer traf, der sich als glühender Jefferson-Verehrer entpuppte. “Sie bot an”, so Gordon-Reed, “dass die Amerikaner die Vorteile des Lebens in einer Gesellschaft, in der die Regierung keine religiöse Orthodoxie verkündete, nicht ausreichend zu schätzen wussten – und zwar in einer Gesellschaft, in der ein angesehener Gründer so klar und standhaft gegen eine solche Orthodoxie Stellung bezogen hatte.” Gordon-Reed war “mehr als nur ein wenig überrascht”.

Eine junge afrikanische Immigrantin, die jetzt Bürgerin der Vereinigten Staaten ist und sich für Thomas Jefferson begeistert, hatte ich überhaupt nicht erwartet, als ich beschloss, meinen ersten Ausflug zum Jefferson Memorial zu machen. Im Gegensatz zu den meisten Menschen, mit denen ich über Jefferson spreche, hatte diese junge Frau einen großen Teil seiner Schriften gelesen. Ihr Urteil wurde geprüft. Dennoch habe ich die offensichtlichen und schwierigen Fragen gestellt: Was ist mit der Sklaverei? Was ist mit der Rasse? “Oh, das weiß ich alles”, sagte sie und winkte mit der Hand ab. Jeder Mensch hat Schwächen. Aber in diesem Fall überwogen für sie die Mängel nicht seine Beiträge oder die Bedeutung seiner eher bewundernswerten Ideen. Ich drückte ein wenig fester auf den Punkt. Aber sie war unbeeindruckt. Die Amerikaner, so sagte sie entschieden, konzentrieren sich zu sehr auf die Person und nicht auf die Ideen. Für sie ging es bei Jefferson um die Ideen, die Worte, die Wahrheiten zum Ausdruck brachten, die über Zeitalter und Geografie hinweg Bestand hatten.

Der Vorfall unterstreicht die von Hafera beschriebene Tragödie: “Anstatt sich an die Gründer für ihre bemerkenswerten Beiträge zu erinnern, werden sie diskreditiert, ihr Vermächtnis entstellt oder ausgelöscht.” Es ist eine gefährliche Ironie, dass die von den Gründern vermachte Freiheit genutzt – oder besser gesagt, missbraucht – wird, um ihr Vermächtnis und das Fundament, das sie zur Sicherung eben dieser Freiheit errichtet haben, zu entehren. Mark Levin hat geschrieben,

Die Gegenrevolution zur Amerikanischen Revolution ist in vollem Gange. Und sie kann nicht länger abgetan oder ignoriert werden, denn sie verschlingt unsere Gesellschaft und Kultur, wirbelt durch unseren Alltag und ist in Politik, Schule, Medien und Unterhaltung allgegenwärtig…. Sie droht, die größte Nation, die jemals gegründet wurde, zu zerstören, zusammen mit Ihrer Freiheit, Familie und Sicherheit…. Die Konterrevolution oder Bewegung, von der ich spreche, ist der Marxismus.

Nichts könnte anti-amerikanischer und anti-Madison sein als der Marxismus, das Geistesprodukt von Karl Marx, dessen Kommunistisches Manifest von 1848 die Religion zum “Opium der Massen” erklärte und buchstäblich vorschlug, die Familie als archaische bürgerliche Institution abzuschaffen.

Das Unbezahlbare bewahren

Die marxistische Verzerrung im Madison’s Montpelier muss korrigiert werden, aber das ist erst der Anfang. Levin fordert: “Wir müssen uns der Herausforderung stellen, so wie es unsere Gründerväter taten, als sie der mächtigsten Macht der Welt, dem britischen Empire, gegenüberstanden und es besiegten.” Die Warnung von Präsident Ronald Reagan war nie dringlicher als heute.

Die Freiheit ist nie mehr als eine Generation vom Aussterben entfernt. Wir haben es nicht über den Blutkreislauf an unsere Kinder weitergegeben. Es muss erkämpft, geschützt und weitergegeben werden, damit sie das Gleiche tun können, oder wir werden eines Tages unseren Kindern und Kindeskindern erzählen, wie es einst in den Vereinigten Staaten war, wo die Menschen frei waren.

Am 27. August 1975 wurde der äthiopische Kaiser Haile Selassie heimlich durch einen marxistischen Staatsstreich ermordet. Jahre zuvor hatte dieser geschätzte Führer, den Präsident Eisenhower einst im Weißen Haus als “Verteidiger der Freiheit und Förderer des Fortschritts” begrüßt hatte, diese nüchterne Warnung hinterlassen:

Die Untätigkeit derjenigen, die hätten handeln können, die Gleichgültigkeit derjenigen, die es hätten besser wissen müssen, das Schweigen der Stimme der Gerechtigkeit, als es am wichtigsten war, haben den Sieg des Bösen ermöglicht.

Es ist an der Zeit zu sprechen, zu handeln und die Freiheit zu schützen, für die Madison und die anderen Gründerväter, so unvollkommen sie auch waren, tapfer den Preis bezahlt haben. Sie waren “von einem Gefühl der Verpflichtung und des Auftrags beseelt”, schrieb Henry Steele Commager, nicht nur gegenüber ihrer eigenen Generation, sondern auch “gegenüber der Nachwelt”. Es liegt nun an uns, dieses unschätzbare Erbe für unsere Nachwelt zu erhalten.