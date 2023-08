Nach erheblichem Widerstand von Pro-Life-Organisationen und Einzelpersonen hat eine Abtreibungseinrichtung, die in Beverly Hills, Kalifornien, eröffnet werden soll, ihren Mietvertrag verloren. Der Vermieter des Gebäudes auf dem Wilshire Blvd. hat den Mietvertrag für die DuPont Clinic gekündigt, die Abtreibungen bis zur 31. Woche und sechs Tagen aus jedem Grund anbieten wollte.

Pro-Life-Aktivisten starteten Gebete und Proteste, um die Eröffnung der Einrichtung zu verhindern, was dazu führte, dass der Vermieter den Mietvertrag überdachte. Tim Clement, der Direktor von Outreach for the Survivors of the Abortion Holocaust (Überlebende des Abtreibungs-Holocaust), gab die Nachricht bei einer Pro-Life-Kundgebung vor dem Gebäude bekannt.

Der Sieg der Lebensschützer deutet darauf hin, dass die Hausverwaltung des Gebäudes nicht mit der Gegenreaktion gerechnet hat, die durch die Vermietung an DuPont ausgelöst werden würde. Die Anwesenheit von Demonstranten auf den Straßen von Beverly Hills und die negative Aufmerksamkeit, die die Stadt auf sich zog, spielten eine Rolle bei der Entscheidung des Vermieters, den Mietvertrag zu kündigen.

Während Abtreibungsbefürworter argumentieren, dass Spätabtreibungen nur aus medizinischen Gründen vorgenommen werden, ist es in Wirklichkeit so, dass sich viele Frauen im dritten Trimester aus nicht-gesundheitlichen Gründen für eine Abtreibung entscheiden. Die Leiterin der DuPont Klinik, Karishma Oza, geht sogar so weit, Abtreibungen in allen Trimestern als “schön” zu bezeichnen.

Dies ist ein erfreulicher Sieg für die Pro-Life-Bewegung, denn die Schließung dieser Klinik wird dazu führen, dass das Leben von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Babys gerettet wird.