Der Gouverneur von Idaho, Brad Little, hat kürzlich ein neues Gesetz unterzeichnet, mit dem das Problem des Abtreibungshandels in diesem Bundesstaat angegangen werden soll. Das Gesetz mit der Bezeichnung Senate Bill 123 wird als positiver Schritt zum Schutz der Würde des menschlichen Lebens und zur Förderung der Werte der Pro-Life-Bewegung begrüßt, wie Lomazoma berichtet.

Der Gouverneur, ein entschiedener Lebensschützer, unterzeichnete das Gesetz während einer Zeremonie im State Capitol, umgeben von Befürwortern des Gesetzes. Das Gesetz stellt den Kauf, den Verkauf oder den Handel mit fötalen Überresten oder Organen, die bei einer Abtreibung gewonnen wurden, unter Strafe und sieht strenge Strafen für diejenigen vor, die sich solcher Aktivitäten schuldig gemacht haben.

»Dieses Gesetz ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Ausbeutung des menschlichen Lebens und zur Wahrung der Unantastbarkeit jedes menschlichen Wesens, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Würde des Lebens zu schützen und sicherzustellen, dass die Praxis des Abtreibungshandels in unserem Staat nicht toleriert wird,« so Little.

Pro-Life-Gruppen und Lebensschützer haben die Maßnahmen des Gouverneurs gelobt und sein Engagement für die Förderung einer Kultur des Lebens und den Schutz des ungeborenen Lebens gewürdigt. Sie betrachten das neue Gesetz als einen bedeutenden Meilenstein in den laufenden Bemühungen, die Würde des menschlichen Lebens zu verteidigen und die Pro-Life-Werte in Idaho zu fördern.

Das Gesetz ist ein weiterer Beitrag zum Schutz der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft und zur Förderung einer Kultur, die das menschliche Leben in allen Phasen wertschätzt.