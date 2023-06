Bei der Pride-Monat-Feier im Weißen Haus am Samstag, die als die größte jemals in der Residenz der Exekutive stattfindende Feier angekündigt wurde, wurde eine riesige Regenbogenflagge, flankiert von zwei amerikanischen Flaggen, auf dem Dach der Präsidentenresidenz entrollt.

Für Christen bietet dieses Ereignis viel Stoff zum Nachdenken. Wahrscheinlich haben sich viele Gläubige an diese Art von Ausstellungen und Veranstaltungen gewöhnt. Die Regenbogenflagge ist heutzutage scheinbar überall zu sehen, und die Veranstaltung am vergangenen Wochenende, die zwar als größte Zusammenkunft gefeiert wurde, war keineswegs die erste.

Die Bildsprache ist beunruhigend. Und das ist auch gut so, denn LGBT-Aktivisten propagieren einen Glauben, der versucht, Gottes Plan für die Menschheit umzustoßen.

Christliche Orthodoxie

Seit 2.000 Jahren glauben orthodoxe Christen, dass homosexuelle Anziehung objektiv nicht in Ordnung ist (obwohl sie nur sündig ist, wenn sie ausgelebt wird), dass die Ehe von Natur aus zwischen einem Mann und einer Frau besteht und dass es nur zwei Geschlechter gibt, nämlich Mann und Frau. Das sind Überzeugungen, die wir nicht aufgeben können, nicht nur weil sie für das orthodoxe Christentum notwendig sind. Diese Wahrheiten zeigen auch den besten Weg auf, wie jeder leben kann, auch diejenigen, die mit gleichgeschlechtlicher Anziehung und Geschlechtsverwirrung zu tun haben.

Das liegt daran, dass all diese Themen für Gottes Plan für das menschliche Wohlergehen und eine christliche Sicht der Sexualität von zentraler Bedeutung sind. Auch wenn Gottes Gebote manchmal schwer zu befolgen sind, so sind sie doch zu unserem Besten gedacht.

Und täuschen Sie sich nicht: Gottes Plan für die Menschheit ist gut. Er schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau, und er schuf die Ehe als eine lebenslange, verbindliche, monogame Beziehung zwischen Mann und Frau.

Die Ehe ist gut, auch wenn sie von einigen modernen Menschen verachtet wird. Sie schenkt den Eheleuten die Vorteile der sexuellen Treue, der Zeugung von Kindern und der Heiligung der Ehe. Diese Güter kommen nicht nur dem Paar zugute, sondern der Gesellschaft insgesamt. Ohne Kinder gibt es keine Hoffnung für die Zukunft.

Der Bereich der Sexualität ist kein relativierter Bereich, in dem der Einzelne tun kann, was er will, um sein persönliches Vergnügen zu maximieren. Vielmehr ist die menschliche Sexualität von Gott gewollt, ein Ausdruck seiner schöpferischen Natur und in einer bestimmten Weise zu unserem Wohl angeordnet.

Menschliche Sündhaftigkeit



Wir müssen uns auch an die Universalität der menschlichen Sündhaftigkeit erinnern. Die Gebrochenheit der Menschheit ist real. Und das gilt nicht nur für einige Personen.

Paulus lehrt uns dies in Römer 3:12: “Alle haben sich abgewandt; sie sind alle wertlos geworden; keiner tut Gutes, auch nicht einer” (ESV). Dies gilt sowohl für homosexuell als auch für heterosexuell identifizierte Personen.



Die Trennschärfe des Stolzes



Hinzu kommt, dass die Pride-Feierlichkeiten unglaublich spaltend sind. Die Enthüllung einer Pride-Flagge an der Fassade des bekanntesten Gebäudes der Vereinigten Staaten, das die gesamte Nation repräsentieren soll, ist zutiefst uneinheitlich.



Der konservative Kommentator Ben Shapiro twitterte Folgendes über die große Regenbogenflagge des Weißen Hauses: “Kein einziger amerikanischer Soldat hat für diese Flagge gekämpft und geblutet. Kein einziger amerikanischer Steuerzahler hat Steuern an die Regierung dieser Flagge gezahlt. Kein einziges Gesetz wurde unter einer Regierung verabschiedet, die unter dieser Flagge gewählt wurde. Der ideologische Putsch ist abgeschlossen.”

Wenn Christen die Stolzflagge am Weißen Haus hängen sehen, wissen sie, dass die Vereinigten Staaten nicht unsere wahre Heimat und auch nicht unser endgültiges Ziel sind. Unsere endgültige Heimat ist der Himmel, der von demjenigen regiert wird, der vollkommen gut und gerecht ist.

Wir können davon ausgehen, dass in den verbleibenden Wochen des Monats weitere Pride-Veranstaltungen stattfinden werden – und jedes Mal, wenn wir eine sehen oder die Flaggen wehen sehen, werden wir vielleicht daran erinnert, für diejenigen zu beten, die so viel glauben, was einfach nicht stimmt.



Christen täten gut daran, sich daran zu erinnern, dass Stolz keine Tugend ist, er ist ein Laster.

“Wenn Hochmut kommt, dann kommt Schande, aber bei den Demütigen ist Weisheit” (Sprüche 11:2, ESV)



Eine Nation des “Stolzes” zu sein, ist keine gute Sache, aber allzu oft sind wir es.