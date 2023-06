Komplikationen bei Abtreibungspillen führen zu Besuchen in der Notaufnahme, so Dr. Brent Boles, ein zertifizierter Gynäkologe und Geburtshelfer, der mit der American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists (AAPLOG) und Heartbeat International verbunden ist. Dr. Boles berichtete auf Twitter von beunruhigenden Fällen, in denen Frauen, die sich einer chemischen Abtreibung unterzogen hatten, starke Blutungen erlitten und eine medizinische Notversorgung in Anspruch nehmen mussten. Er äußerte Bedenken über die Sicherheit der Abtreibungspille und wies darauf hin, dass er zahlreiche Fälle von Komplikationen erlebt hat. Auch andere Ärzte, die an der Klage der Alliance for Hippocratic Medicine (AHM) gegen die U.S. Food and Drug Administration (FDA) beteiligt sind, berichten von einer Zunahme von Frauen, die mit Komplikationen im Zusammenhang mit chemischen Abtreibungen in die Notaufnahme kommen.

Ein Arzt berichtete von einem Fall, in dem eine Frau, die die Abtreibungspille genommen hatte, starke Blutungen und unerwünschte Nebenwirkungen hatte. Sie wurde von einem Uber-Fahrer in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, nachdem sie aufgrund ihres Zustands nicht mehr nach Hause gehen konnte. Ein anderer Arzt erzählte von einer Patientin, die nach der Einnahme der Abtreibungsmittel unter starken Blutungen, Bauchschmerzen, Fieber und einer Infektion der Gebärmutterschleimhaut litt.

Laut der Geschäftsführerin von AAPLOG, Dr. Christina Francis, haben Ärzte vor Ort ihre Frustration über die zunehmende Häufigkeit von Komplikationen im Zusammenhang mit chemischen Abtreibungen zum Ausdruck gebracht. Sie betonte, dass die FDA Rechenschaft ablegen müsse und verwies auf die steigende Zahl von Frauen, die mit Komplikationen in die Notaufnahmen kommen.

Diese Berichte weisen auf einen besorgniserregenden Trend von Komplikationen im Zusammenhang mit chemischen Abtreibungen hin und werfen Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit der Abtreibungspille auf. Die von den Ärzten geschilderten Erfahrungen unterstreichen die Notwendigkeit einer weiteren Prüfung und Regulierung der Verwendung dieser Medikamente.