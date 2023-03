Share on WeChat

In Großbritannien wurden „Burlesque-Shows für Babys“ von einer Gruppe namens CabaBabaRave organisiert, bei denen Drag Queens und andere Künstler vor Kleinkindern und ihren Eltern auftraten. Videos von den Auftritten zeigten fast nackt gekleidete Männer, die sich vor Babys räkelten und „twerken“, sowie Cross-Dresser, die Geldscheine von den winzigen Händen der Babys entgegennehmen., wie LifeSiteNews berichtet.

Ein halbnackter Mann in einem sadomasochistischen Bondage-Outfit machte akrobatische Kunststücke vor den Babys, während Männer und Frauen sich vor Kindern auszogen. Eine Tänzerin zeigte ihre nackten Brüste, während sie ein Baby hochhielt. Die Videos haben international Empörung ausgelöst, und die CabaBabaRave-Gruppe hat ihre geplanten Aufführungen abgesagt und ihre Website und Social-Media-Seiten gesperrt.

Auch in den USA gibt es einen wachsenden konservativen Widerstand gegen Drag Queen Story Hours und ähnliche Veranstaltungen. Tennessee hat sich kürzlich den Bundesstaaten angeschlossen, die Gesetze zum Schutz von Kindern vor „verrücktem Geschlechterextremismus“ erlassen haben. Drag Queen Story Hours begannen 2015 in San Francisco und breiteten sich schnell in den USA aus. Die „Burlesque-Shows für Babys“ sind jedoch eine britische Ableitung der amerikanischen Veranstaltung.