Der ägyptische Anwalt Mahmoud al-Semary verklagt Netflix wegen der Besetzung der gemischtrassigen Schauspielerin Adele James als Königin Kleopatra VII. in der kommenden Doku-Dramas “African Queens”: Königin Kleopatra”. Al-Semary hat bei der Staatsanwaltschaft eine Klage eingereicht, um den Streaming-Dienst in Ägypten zu schließen. Er behauptet, dass der Dokumentarfilm der ägyptischen Geschichte widerspricht und sie verzerrt, um den Afrozentrismus zu fördern. Er fordert ernsthafte rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen für die Erstellung des Dokumentarfilms, eine gründliche Untersuchung des Vorgangs sowie die völlige Schließung von Netflix in Ägypten, wie Legal Insurrection berichtet.

Der ägyptische Minister für Altertümer, Zahi Hawass, hat die Biopic-Serie ebenfalls kritisiert und ihr vorgeworfen, “Fakten zu verfälschen”, indem er betonte, dass Kleopatra Griechin war, was bedeutet, dass sie blond und nicht schwarz war. Er fügte hinzu, dass solche Behauptungen völlig falsch seien und dass die schwarze Zivilisation keine Verbindung mit der ägyptischen Zivilisation habe, außer in der fünfundzwanzigsten Dynastie während der Ära des Königreichs von Kusch, d.h. am Ende der altägyptischen Zivilisation.

Über ihre Haarfarbe lässt sich streiten, aber es gibt ein Porträt einer Frau, die ein Diadem des hellenischen Königtums trägt, eine zu Kleopatras Zeiten beliebte Frisur, Perlen und ein Profil, das Statuen ähnelt, von denen man annimmt, dass sie der Königin gehören. Hawass hat also Beweise, die seine Behauptung untermauern.

Die Darstellung von Kleopatra im Laufe der Geschichte variierte je nach den Schönheitsstandards der jeweiligen Zeit, aber die Netflix-Version behauptet, ein “Dokumentarfilm” zu sein, so dass die Produktion an einen höheren Standard von Fakten und Realität gehalten werden muss. Der Trailer für das Biopic deutet darauf hin, dass es mit witzigen Possen und Abweichungen von der tatsächlichen Geschichte gefüllt sein wird, die die Intelligenz beleidigen.